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      Нацгвардійці переспівали всесвітньовідомого "Щедрика": відео

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      На відео хлопці співають і грають на бандурі / youtube

      Гвардійці привітали українців із прийдешніми святами і записали кавер відомої колядки "Щедрик". Відео, у якому хлопці співають і грають на бандурі, записували на вулицях Києва.

      Відео опублікували на ютуб-каналі Міжнародного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України.

      Цікаво також: На найвищій вежі Канади виконали український "Щедрик": святкове відео

      У ці святкові дні бажаємо всім вам, міцного здоров’я, щастя, благополуччя та гарного святкового настрою. Нехай духовне тепло Великого християнського свята – Різдва Христового наповнить ваші домівки миром та злагодою, розумінням та любов’ю. З Новим роком та з Різдвом Христовим!
      – так підписали відео у Нацгвардії

      Як нацгвардія привітала українців і заспівала "Щедрика": дивіться відео

       

      Чим унікальний "Щедрик"? Колядку "Щедрик"написав український композитор Микола Леонтович. Перша редакція пісні була записала приблизно в 1901 році. А вперше "Щедрика" виконали студенти Київського Університету в грудні 1916. Проте після приходу радянської влади, пісня втратила популярність.

      Саме українські емігранти привезли мелодію і текст українського "Щедрика" за океан. У 1919 році композиція була представлена для західної публіки Українським Національним Хором під час Європейського та Американського концертного туру.

      У 1936 американський композитор Петро Вільховський написав англійський текст "Щедрика" і назвав колядку "Carol of the Bells" – за його словами, пісня нагадувала йому звуки дзвоників. Після цього вона стала однією із найпопулярніших різдвяних пісень у світі.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Нацгвардія Новорічні свята Мистецтво Музика Різдво
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