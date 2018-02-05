22:09
5 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Плани Путіна на майбутнє. Недопереворот в Москві
Вєсті Кремля
19:08, 3 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Націоналісти згадали про "порядок від Бандери" під посольством Польщі у Києві

19:05, сьогодні 728 Читать новость на русском

Удень 5 лютого у Києві під посольством Польщі відбулася акція протесту проти проти ухвалення польськими Сеймом і Сенатом змін до закону про Інститут національної пам'яті Польщі, яким, зокрема, забороняється "бандерівська ідеологія" та передбачається покарання за "злочини українських націоналістів".

Як повідомляє ТСН, у заході взяли участь близько 60 людей. Основною їхньою вимогою було скасування цього закону.

Читайте також: В Польщі заявили про готовність до діалогу щодо закону про "бандеризм"

Так, під час акції активісти тримали у руках не лише червоно-чорні прапори, а й стяги таких партій з націоналістичною ідеологією, як "Свобода", "Національного корпусу" та "Правого сектору".

Крім того, протестувальники мали із собою плакати з написами "Бандера прийде – порядок наведе!", "Ми пам'ятаємо!", "Ми пишаємося!" тощо.

Наприкінці протесту люди разом заспівали національний гімн і передали своє звернення послу Польщі в Україні Яну Пєклу.

Нагадаємо, 26 січня з’явилась інформація, що Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів.

Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки.

1 лютого цей закон про "заборону бандерівської ідеології" ухвалив Сенат Польщі.

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Новини Польщі Історія протести Фотоновини Степан Бандера ВО "Свобода" Правий сектор
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Як ветерани АТО готуються до масштабного параду: опублікували фото
 19 серпня 2017 , 16:19
Українські військові відомства прокоментували заяву ФСБ про затримання воїна ЗСУ на кордоні
10 жовтня 2017 , 14:18
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук