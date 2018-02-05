Націоналісти згадали про "порядок від Бандери" під посольством Польщі у Києві

Удень 5 лютого у Києві під посольством Польщі відбулася акція протесту проти проти ухвалення польськими Сеймом і Сенатом змін до закону про Інститут національної пам'яті Польщі, яким, зокрема, забороняється "бандерівська ідеологія" та передбачається покарання за "злочини українських націоналістів".

Як повідомляє ТСН, у заході взяли участь близько 60 людей. Основною їхньою вимогою було скасування цього закону.

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Так, під час акції активісти тримали у руках не лише червоно-чорні прапори, а й стяги таких партій з націоналістичною ідеологією, як "Свобода", "Національного корпусу" та "Правого сектору".

Крім того, протестувальники мали із собою плакати з написами "Бандера прийде – порядок наведе!", "Ми пам'ятаємо!", "Ми пишаємося!" тощо.

Наприкінці протесту люди разом заспівали національний гімн і передали своє звернення послу Польщі в Україні Яну Пєклу.

Нагадаємо, 26 січня з’явилась інформація, що Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів.



Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки.



1 лютого цей закон про "заборону бандерівської ідеології" ухвалив Сенат Польщі.