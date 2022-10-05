Відповідно, є два різних механізми націоналізації цих об'єктів. Про це 24 каналу розповіла народна депутатка та заступниця голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

До уваги Родичі Путіна, олігархи, пропагандисти: подробиці про нові санкції України проти Росії

Націоналізація власності олігархів

За її словами, Міжнародний суд ООН заявив, що жоден національний суд не може позбавити державу її власності, навіть якщо вона порушує міжнародне право.

Тому в Україні передбачено два окремих механізми. Перший – це так званий судово-санкційний механізм, що стосується активів, які найбільш розпіарені,

– повідомила народна депутатка.

Вона пояснила, цей механізм застосовується до таких об'єктів, як Миколаївський глиноземний завод Олега Дерипаски, "Альфа-банк" Михайла Фрідмана та ТРЦ "Ocean Plaza" тощо. Він передбачає конфіскацію активів через Вищий антикорупційний суд.

Зверніть увагу Заморожені російські активи для відбудови України: Шмигаль назвав суму

Механізм націоналізації державних активів Росії

Підласа зазначила, що до активів, які належать Росії як державі, Україна не може застосувати судово-санкційний механізм націоналізації. Отже, наша держава буде діяти згідно з законом, який Верховна Рада ухвалила ще в березні.

Такий спосіб гарантує найвищу легітимність цьому процесу і створює прецедент у міжнародному праві,

– підкреслила депутатка.

За її словами, наразі Кабінет Міністрів нарахував 903 об'єкти, які перебувають у державній власності країни-агресорки. Втім, їх може бути більше.

Зауважимо! Велика частина бізнесів та нерухомості, що перебуває у безпосередній державній власності Росії розташована у тимчасово окупованому Криму, особливо це стосується туристичної сфери. Так, після деокупації півострова всі ці об'єкти повністю перейдуть у державну власність нашої держави.

Підласа пояснила, як відбуватиметься націоналізація російських об'єктів: дивіться відео

Що буде з об'єктами, які лише частково належать Росії

Підласа розповіла, що у списку об'єктів, які підлягаються націоналізації є 79 позицій, які стосуються корпоративних прав, тобто акції або частки. Крім того, не всі ці частки є стовідсотковими. Наприклад, в "Енергомашспецсталі" кіпрській компанії належить 92% акцій, а в деяких компаніях це може бути 20 – 50%. Націоналізації підлягає лише та частка, яка опосередковано належить російській владі.

У підприємств, в яких є спільна власність українських громадян та якоїсь кіпрської компанії, яка належить Росії, – націоналізуватимуть лише частку Росії,

– зауважила народна депутатка.

Читайте також Печерський суд зняв арешт з ТРЦ Ocean Plaza, який належить російському олігарху і другу путіна

Що чекає на "Альфа-банк"

Підласа пояснила, що найбільша проблема в націоналізації "Альфа-банку" полягає в тому, що він є великим та системно важливим банком. Отже, наразі не мовиться про те, щоб закрити його або заважати роботі. Однак Україна його таки націоналізує.

"У законі про виведення з ринку системно важливого банку під час воєнного стану мовиться, що націоналізація відбувається через віднесення до категорії неплатоспроможних, хоча він по факту не є таким і держава не буде докапіталізовувати "Альфа-банк", як це було з "Приватбанком", – розповіла вона.

Продаж відбуватиметься за 1 гривню, тобто фактично без фінансових втрат для держави й банк продовжить спокійно та нормально працювати у державній власності,

– підсумувала депутатка.