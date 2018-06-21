Нацбезпека України: як її змінить новий закон

Законопроект про національну безпеку України повинен наблизити українські стандарти безпеки до натівських і виправити недоліки, які має ця система зараз. Державний суверенітет, територіальна цілісність та інтеграція в ЄС та НАТО – головні національні пріоритети для України.

Документ був поданий президентом в кінці лютого цього року. На початку квітня Верховна Рада прийняла його в першому читанні. 21 червня парламент ухвалив закон про Нацбезпеку в другому читанні.

24 канал раніше поцікавився в експертів їхньою думкою з приводу законопроекту.

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Що змінює у системі нацбезпеки України новий закон – далі.

Цивільний контроль за сектором безпеки і оборони

Міністр оборони України призначатиметься на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України з числа цивільних осіб. Заступники міністра також призначатимуться на посади з числа цивільних осіб.

У випадку прийняття закону – положення щодо призначення цивільних міністра оборони та його заступників набирають чинності з 1 січня 2019 року.

Також за ініціативи президента планується введення цивільного парламентського контролю за діяльністю Служби безпеки.

Нова система командування Збройних Сил

Найвищою військовою посадовою особою в Україні буде Головнокомандувач Збройних Сил України, який призначатиметься на посаду та звільнятиметься з неї Президентом України – Верховним Головнокомандувачем. Головнокомандувач здійснюватиме через Генеральний штаб ЗСУ безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України.

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Командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України підпорядковуватимуться Головнокомандувачу ЗСУ. Вони відповідатимуть за:

розвиток підпорядкованих їм військ;

їхнє технічне оснащення та всебічне забезпечення;

підготовку та готовність до виконання покладених завдань.

Командувачі також розроблятимуть відповідні доктрини, настанови, бойові статути, оперативні і тактичні стандарти підготовки до застосування та ведення операцій (бойових дій).

Повноваження командувачів, основні завдання та порядок функціонування їхніх командувань визначатимуться в положеннях, які затверджуватиме Головнокомандувач ЗСУ.

Командувач Об'єднаних сил підпорядковуватиметься Головнокомандувачу ЗСУ та здійснюватиме через Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ оперативний контроль за набуттям ними оперативних (бойових) спроможностей, планування застосування та безпосереднє управління об'єднаними силами і засобами ЗСУ, інших складових сил оборони, які передані у його підпорядкування, а також національним контингентом і національним персоналом, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Командувачі видів, окремих родів військ ЗСУ здійснюватимуть передачу визначеного Головнокомандувачем комплекту боєздатних сил і засобів Командувачу об'єднаних сил. А він здійснюватиме оперативний контроль за набуттям ними оперативних (бойових) спроможностей та управління їх застосуванням.

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Командувачі видів, окремих родів військ, командувачі (керівники) інших військових формувань, від яких визначений комплект сил і засобів переданий до складу об'єднаних сил, продовжують здійснювати їх укомплектування особовим складом, озброєнням, боєприпасами, військовою та спеціальною технікою, іншими матеріально-технічними засобами.

Командувачі видів, окремих родів військ можуть проводити операції із залученням сил і засобів відповідного виду або окремого роду військ та здійснювати управління силами і засобами в операціях, що проводяться в мирний час поза затвердженими Головнокомандувачем Збройних Сил України межами відповідальності Командувача об'єднаних сил.

Під час дії воєнного стану

Національна гвардія України приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах дії правового режиму воєнного стану, входить до складу сил оборони та підпорядковується Головнокомандувачу ЗСУ, про що зазначається в указі Президента України про введення воєнного стану, затвердженого Верховною Радою України. (За попередньої норми закону, нині чинної, – Нацгвардія підпорядковується Міністерству оборони).

Державна спеціальна служба транспорту приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах дії правового режиму воєнного стану і підпорядковується Головнокомандувачу ЗСУ, із зазначенням в указі Президента України про введення воєнного стану, затвердженого ВРУ (за нинішнього законодавства – підпорядковується Генеральному штабу Збройних Сил України).

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