Національна опера України подарує шанувальникам "молодість" і класику

У червні, майже під завісу ювілейного 150-го театрального сезону, Національна опера України, за традицією, порадує шанувальників не лише постановками, які вже міцно увійшли до репертуару, але й прем'єрою балету "Юлій Цезар".

На прихильників оперного мистецтва чекає один з найкращих творів Доніцетті "Любовний напій". У проекті "Сліпуча молодість класики", прем’єрний показ якого відбувся у березні, глядачі зустрінуться з молодими і талановитими солістами. А балет "Баядерка" подарує знайомство з одним із феноменальних танцівників сучасності – Маком Брукліном, який разом з примою Литовського національного театру опери і балету Олесею Шайтановою виконають головні партії.

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9 червня – опера "Любовний напій" (Доніцетті)

Два тижні – ось скільки часу було потрібно Гаетано Доніцетті, щоб на суд глядачів було представлено оперу "Любовний напій". Зміст твору побудовано на зіткненні різноманітних несподіванок, що в підсумку призводить головних героїв до позитивного фіналу. Прем’єра відбулася на сцені міланського "Ла Скала" 12 травня 1832 року. Це був один з найяскравіших прижиттєвих творчих тріумфів молодого, на той час дуже щасливого і піднесеного, захмелілого від кохання до дружини Вірджинії – Гаетано Доніцетті, який писав цю музику не лише для театру, але й для коханої жінки.

Головні партії виконують: Лілія Гревцова (Адіна), Сергій Пащук (Неморіно), Ольга Матушенко (Джаннетта), Михайло Кірішев (Белькоре), Дмитро Агеєв (Дулькамара)...

17 червня – концерт "Сліпуча молодість класики"

Прем’єра концертної програми "Сліпуча молодість класики", присвяченої 150-річному ювілею театру, відбулася в березні цього року та мала у глядачів неабиякий успіх. І не випадково, бо це чудова нагода побачити в одному концерті всіх молодих талановитих солістів опери та балету, зірки яких лише сходять, або вже яскраво сяють на мистецькому небосхилі.

Учасники проекту: Денис Недак, Тетяна Льозова, Валентин Дитюк, Дмитро Кузьмін, Ян Ваня, Микита Сухоруков, Ксенія Бахрітдінова, Ганна Муромцева, Тамара Калінкіна, Юлія Москаленко, Ярослав Ткачук, Анастасія Шевченко.

20 та 26 червня – балет "Юлій Цезар" – прем’єра



Декорації для опери "Юлій Цезар"

Національна опера України, за підтримки Посольства Італії в Україні та Італійського інституту культури в Україні, представляє прем'єру балету про одну з найбільших імперій Давнього світу. За задумом авторів, чи не найрозвинутішу цивілізацію давнини – Древній Рим, уособить той, кому приписують відоме висловлювання – "Прийшов, побачив, переміг". Завойовник, диктатор, реформатор – Гай Юлій Цезар.

Вони вважали себе богоподібними. Така собі колективна ідеологія володіння світом за правом найрозумніших та найсильніших. Епоха абсолютно несумісних речей: неймовірної жорстокості та високорозвиненої культури суспільства, – розповідає балетмейстер-постановник Аніко Рехвіашвілі.

"Як диригент, я дуже захопився цією музикою. І відчуваю щиру зацікавленість музикантів оркестру. Бо нам пощастило працювати з цікавою драматургією та колосальним симфонічним мисленням композитора Респігі. Ці твори мають певну програму, вкладену автором, це означає, що музика надзвичайно "театральна" за своєю суттю. Однак, у нашому випадку вона не просто ілюструватиме бурхливі святкування на вулицях Риму, воду, що тече у його прекрасних фонтанах чи сосни, що овіваються вітром. Фабула "Цезаря" – зовсім не про це. І неймовірно цікаво спостерігати, як музика починає жити іншим життям", – розповів Микола Дядюра.

24 червня – балет "Баядерка" (Мінкус)

Людвіг Мінкус – композитор, чиє ім'я нерозривно пов'язане з балетним жанром, а як творця балетної музики його цінували не менше, ніж Чайковського. Він написав музику для багатьох балетних вистав, серед яких балет "Баядерка", який вважається одним з кращих творів автора. Ідея створення балету належить Маріусу Петіпа, який у співавторстві з Сергієм Худековим написав лібрето. Він також виступив у ролі головного балетмейстера. В основі лібрето до "Баядерки" покладена драма давньоіндійського поета Калідасти та балада Гете "Бог і баядерка". Це трагічна історія любові баядерки Нікії та воїна Солора.

Цього разу на шанувальників балетного мистецтва очікує приємний сюрприз.



Мак Бруклін

Партію Нікії виконає провідна солістка Литовського національного театру опери і балету, наша співвітчизниця, Олеся Шайтанова, а в партії Солора на сцену Національної опери України вийде соліст Вашингтонського балету Мак Бруклін. Партія Нікії для Олесі – одна з улюблених, а про свою професію балерина говорить:

Це не робота, а задоволення. Можливість бути на сцені такою, якою я ніколи не буду в житті. У житті я можу чогось соромитися, а сцена – це моя територія, де я повинна отримати задоволення та надати можливість отримати його глядачеві.

Хто такий Мак Бруклін? Феноменальний танцівник, призер багатьох міжнародних конкурсів: нагорода на Міжнародному конкурсі балету (Гельсінкі, 2005); срібний призер Міжнародного конкурсу балету США (Міссісіпі, 2006); бронзова медаль і приз Marius Leipa на Міжнародному балетному конкурсі (Бостон, 2011); срібна медаль на Корейському міжнародному конкурсі танцю (2011). Влітку 2012 року Бруклін виграв Золоту медаль на Міжнародному конкурсі балету (Варна 2012), також він отримав Гран-прі на Стамбульському міжнародному конкурсі балету і золоту медаль на Міжнародному балетному конкурсі у Бостоні. У тому ж році за версією журналу Dance він увійшов до списку 25 кращих танцівників сучасності.