Національна опера України відкриє новий сезон світовими шедеврами

Відкриваючи у вересні свій 151-й театральний сезон, Національна опера України з перших днів місяця даруватиме глядачеві перлини української та світової оперної класики.

Продовжуючи традиції проекту "Українські оперні зірки у світі", прихильників таланту української діви Людмили Монастирської очікує зустріч з нею в двох оперних постановках: "Дон Карлос" та "Манон Лєско". Партію Греміна в опері "Євгеній Онєгін" виконає ще один зірковий гість – Олександр Цимбалюк. У вересневому репертуарі також третій показ гучної прем’єри попереднього сезону – балет "Юлій Цезар".

Читайте також: Національна опера України отримала на ювілей незвичайні подарунки

2 вересня – опера "Запорожець за Дунаєм" (Гулак-Артемовський)

Стало доброю традицією розпочинати новий сезон з опери, що є перлиною української класики. Київський глядач вперше побачив її у 1934-му, і впродовж 80 років вона не сходила з афіш театру. У 2015-му відбулося поновлення опери в новій редакції, створеній композитором Мирославом Скориком (музична редакція) та головним режисером театру Анатолієм Солов’яненком (сценічна версія).

Головний художник театру Марія Левитська для цієї вистави створила понад 250 костюмів та майже 3000 квадратних метрів живопису. Крім того, сценічне дійство збагачене низкою хореографічних композицій, які втілені художнім керівником балетної трупи театру Аніко Рехвіашвілі.

7 вересня – опера "Дон Карлос" (Верді)



Людмила Монастирська у партії Єлизавети в опері "Дон Карлос"

"Дон Карлос" – чудове зріле творіння великого Верді, але ставиться ця опера не часто. Одна з причин – вона вимагає великого складу першокласних виконавців. Вперше на суд українського глядача опера "Дон Карлос" була представлена 1985 року, а у 2012-му в новому прочитанні знову повернулась на сцену Національної опери та стала наймасштабнішою постановкою за всю історію Незалежності України.

Нинішнє сценічне втілення твору – поєднання сюжету з багатою драматургією та яскравої сценографії. Костюми героїв відповідають історичній епосі, а декорації та спецефекти доповнюють події, які відбулись в Іспанії XVI століття. Вперше в постановці були використані новітні сучасні технічні засоби. Марією Левитською розроблені надзвичайні за своєю красою і складністю декорації та виготовлено майже 420 костюмів.

В нашій роботі над цим великим твором не було місця мінімалізму або антрепризним вільностям. Але, попри глибоку історію твору і його класичне прочитання, ми, як сучасний театр, вважаємо необхідним створення таких видовищних вистав для українського глядача із залученням новітніх технічних можливостей, – зазначив головний режисер Анатолій Солов’яненко.

У вересні 2017 року партію Єлизавети Валуа в опері "Дон Карлос" вперше виконала Людмила Монастирська. "Я давно мріяла виконати цю партію, і рада, що така нагода трапилася мені саме в нашому театрі. Завдяки цьому мій репертуар збільшується, і дебют партії Єлизавети Валуа відбувся саме на сцені Національної опери", – відзначила Монастирська.

8 вересня – балет "Юлій Цезар" – прем’єра (3-й показ)



Балет "Юлій Цезарь"

Перші дві прем’єрні вистави балету "Юлій Цезар" стали гучним акордом наприкінці ювілейного, 150-го, театрального сезону. Постановка Національної опери України, здійснена за підтримки Посольства Італійської Республіки в Україні та Італійського інституту культури в Україні, стала однією із наймасштабніших за останні роки. Балетна вистава, що розповідає про одну з найбільших імперій Давнього світу, яку уособлює, за задумом авторів, Гай Юлій Цезар – завойовник, диктатор, реформатор.

"Юлій Цезар" – це історія про владу і кохання, – розповідає балетмейстер-постановник Аніко Рехвіашвілі. – Але тут ми обійшли доволі заїжджену тему Клеопатри. Набагато більше нас зацікавила Кальпурнія, дружина Цезаря, на руках якої він, заколотий змовниками, і помер. Глядачі повністю поринуть в атмосферу розкошів та колосальних задумів, "почують" рев натовпу у Circus Maximus, побачать і бойові танці, і оргії, і бої гладіаторів – усе, що характеризує той час в усій його пишноті.

28 вересня – опера "Манон Лєско" (Пуччіні) – поновлення

Натхненний романом абата Прево "Історія кавалера де Гріє і Манон Лєско", Джакомо Пуччіні створив однойменну оперу про пристрасть, насолоду та докори сумління, яка стала його творчим тріумфом.

1 лютого 1893 року відбулася прем’єра "Манон Лєско", під управлінням диригента Алессандро Поме на сцені Королівського театру в Туріні. Головну партію Манон виконувала Чезіра Феррані. Успіх був тріумфальним. Автор виходив на сцену чи не тридцять разів! Деякі з артистів плакали. У газетах писали, що її автор – найобдарованіший з молодих італійських композиторів. Це була перемога, здобута не тільки Пуччіні, але й напрямом, який він сповідував. "Манон Лєско" встановлювала принципи сучасного реалізму, що містить у собі психологічно гострий зміст веризму – стиль, який Пуччіні розвинув у наступних операх, зробив його явищем не тільки італійської, але й європейської музичної культури.

Щодо прем’єри опери на київській сцені, то вона відбулася лише у 2009 році. Здійснив постановку італійський режисер Італо Нунціата. Нині виставу буде поновлено, а головну партію виконає Людмила Монастирська.

Партія Манон нова в репертуарі Людмили, і вперше вона її виконала у червні цього року на сцені Gran Teatredel Liceu в Барселоні, а також у рамках програми святкування 400-річчя Пласа-Майор – центральній площі іспанської столиці. Постановку здійснив відомий італійський режисер Давиде Ліверморе. Про нову роль і виступ у Барселоні Людмила Монастирська розповідає:

Це не перша моя робота з Давиде – чотири роки тому я була запрошена на роль Леонори в опері "Сила долі" Верді. Цього режисера завжди відрізняв досить нестандартний підхід до постановки, він майстер дрібних деталей – для нього немає незначних ролей, кожен штрих в русі або в костюмі будь-якого артиста для нього неймовірно важливі. Але, водночас, для нього вокал – домінанта, і від співаків він вимагає майстерності драматичного актора. А партнером в цій постановці у мене був прекрасний американський тенор Грегорі Кунде. Барселона прийняла мене прекрасно, і я з нетерпінням чекаю можливості тепер показати на рідній сцені в Національній опері України нову роль, на сьогодні – одну з найулюбленіших!

30 вересня – опера "Євгеній Онєгін" (Чайковський)



Олександр Цимбалюк

Більш аніж 30 років опера з незмінним успіхом йде на столичній сцені. І, мабуть, заслуга в цьому не лише великого композитора, який написав чудову музику, але й виконавців головних партій. Одну з яких – партію Князя Греміна – виконує Олександр Цимбалюк, запрошений у рамках проекту "Українські оперні зірки у світі", та який входить у топ-5 найкращих басів сучасності. До речі, роль князя Греміна в цій опері Олександру вперше довелося виконувати у 23 роки, хоча його героя, якому понад 40 років, вже вважали старим. Зараз український бас майже "одноліток" із князем, тим паче, вважається, що саме у такому віці розкривається вся краса чоловічого голосу.

Нещодавно українські шанувальники вже мали можливість зустрітися з Олександром, який буквально на добу завітав до столиці, щоб виступити на Софійській площі, у рамках проекту "В Україну повернусь". Гастрольний графік співака досить напружений. У найближчий час його можна почути на сцені Баварської державної опери та в оперному театрі Мадрида.

Вересневий репертуар задає високу планку нового театрального сезону. Поціновувачів оперно-балетного мистецтва чекатимуть багато приємних мистецьких подій – прем’єри, зіркові гості – запрошені солісти, збагачення складів оперних вистав новими виконавцями, дебюти талановитої молоді, – наголосив головний режисер Національної опери України Анатолій Солов’яненко.

Читайте також: Анатолій Солов'яненко: У Національній опері я завжди стоятиму на варті прекрасного!