Національні безпека та оборона: що встиг попередній парламент та що має зробити новий

Сьогодні я хочу з вами підвести підсумки роботи парламенту восьмого скликання у сфері національної безпеки. Та описати те, що варто було б зробити новообраній ВРУ.

Про підсумки Ради 8-го скликання

На мою думку, діяльність парламенту у цій царині гарно ілюструють члени Комітету нацбезпеки та оборони. Без зайвих оцінок нагадаю вам кількох його членів: Пашинський, Семенченко, Чорновол, Блецький, Льовочкін, Вінник, а з 2018 року цей серпентарій прикрасила собою Надія Савченко.

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За час роботи парламент восьмого скликання ухвалив багато законів, але серед них було менше 100, тематика яких стосуються питань національної безпеки та оборони. І далеко не всі закони були прописані належним чином, частина важливих норм не вносилась, щось свідомо ігнорувалось. Але, без них протидіяти російській агресії було б складніше.

► Іноземці отримали право йти до лав ЗСУ

З початку війни у складі добровольчих формувань воювала певна кількість іноземців, які не мали жодного правового статусу. Щоб вирішити це питання, в жовтні 2015 року парламент вніс зміни до деяких законодавчих актів України, й іноземці та особи без громадянства отримали право йти на контракт до ЗСУ та інших військових формувань.

► Створення ССО

Одним із важливих етапів оборонної реформи було створення Сил спеціальних операцій. В законодавчому полі це відбулось в червні 2016 року, коли Верховна Рада ухвалила відповідний закон. А вже 7 липня Верховна Рада України визначила правовий статус і методи застосування ССО. Ці закони приймались у тому числі під тиском міжнародних партнерів та громадськості.



Тренування рекрутів ССО

► Міністерство у справах ветеранів

В лютому парламент ухвалив постанову "Про Звернення до Кабміну щодо створення Міністерства України у справах ветеранів". Й законодавчо закріпив можливість залишатись на військовій службі військовослужбовцям, які отримали травми, поранення чи інші ушкодження здоров’я під час участі в бойових діях.

► Грошова допомога військовим

В квітні 2018 року ухвалено закон, яким встановлено однаковий розмір одноразової грошової допомоги для всіх військовослужбовців, зокрема, для іноземців, які на законних підставах проходять військову службу в ЗСУ за контрактом.

► Питання звільнення військовослужбовців

Також законодавчо урегульовано питання звільнення військовослужбовців, які уклали контракти про проходження військової служби до кінця особливого періоду і отримали право на звільнення ще у 2017 та у 2018 роках.

► Закон "Про національну безпеку України".

Трохи більше року тому, в липні 2018, парламент ухвалив Закон "Про національну безпеку України". Цей закон визначив, якою має бути державна політика країни в сфері національної безпеки та оборони, цивільного контролю за військовою сферою, а також стратегій захисту держави, зокрема, кібербезпеки. Міністр оборони та його заступники від того часу мають бути цивільними особами. Посади начальника Генштабу та головнокомандувача Збройних сил України були розмежовані. Цей закон мав дати старт реформі силових відомств відповідно до стандартів НАТО.

► Статус СБУ

Статус СБУ змінюється – тепер це спеціальний орган з правоохоронними функціями, за межі повноважень відомства винесено функції щодо розслідування економічних злочинів. Закріплено розмір фінансування сектору безпеки та оборони – не менше 5% запланованого обсягу ВВП, із яких 3% виділятиметься на ЗСУ.

► Рівні права чоловіків та жінок у війську

В вересні 2018 року законодавчо закріплені рівні прав і можливостей жінок і чоловіків в армії. Жінки отримали рівний з чоловіками доступ до посад і військових звань і рівний обсяг відповідальності. Тобто, можливо, вже в найближчі роки в лавах ЗСУ з’явиться перша жінка-генерал.



Законодавчо закріплені рівні прав і можливостей жінок і чоловіків в армії //фото Natasha Ischenko

► Протимінна діяльність

В грудні 2018 року ухвалено закон про протимінну діяльність. Визначено статус територій, джерела фінансування та вимоги для фахівців.

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► Купівля зброї та військового обладнання на зовнішніх ринках

В січні поточного року законодавчо закріплено право Міноборони та створеним ним підприємствам без посередників закуповувати на зовнішніх ринках зброю та військове обладнання, не користуючись послугами прокладок "Укроборонпрому".

► Закон щодо військових стандартів

А в червні Рада розглянула та ухвалила закон щодо військових стандартів. А також спростила систему отримання посвідки на тимчасове проживання та отримання громадянства для іноземців-учасників АТО/ООС. Відтепер примусово повернути в державу походження або третю державу іноземців не можна.

► Пільги військовим

Також ухвалювались закони про пільги для військових та їхніх сімей, додаткові дні відпустки, розширено коло учасників бойових дій та їхніх дітей, які тепер зможуть отримати безкоштовну освіту.

Про Стратегічний оборонний бюлетень та виклики для нової Ради

Для загального розуміння я хочу пояснити маленький нюанс. Головний стратегічний документ нашої країни, який регламентує розвиток нашої армії і втілення оборонної доктрини називається Стратегічним оборонним бюлетнем. Скорочено – СОБ. Його вводить у дію президент своїм указом. Подає на затвердження РНБО. Ми приймали СОБи, починаючи з 2004 року. Поточний було введено в дію в 2016 році, і діятиме він до 2020 року. Він містить наші зобов’язання щодо реформування сектору нацбезпеки та оборони.

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В СОБі міститься дорожня карта реформування силових структур. Адже в ідеалі вони мають доповнювати одна одну, а не конфліктувати постійно за повноваження. Більшу частину вмісту СОБу може ввести в дію міністр оборони, начальник Генерального штабу та інші силові посадовці. Фактично, наша стратегія розвитку прив’язана до занесеного в конституцію прагнення до НАТО. Наступним кроком до нього має стати отримання плану дій щодо членства. І воно буде майже нереальним без законів про розвідку, про створення парламентського нагляду над спецслужбами, реформування "Укроборонпрому" та СБУ, а також закону про воєнну поліцію.

Усі ці закони, крім хіба що останнього, мали органічно стати під парасольку прийнятого закону про нацбезпеку, наповнюючи його додатковими сенсами. Вони були написані, але з різних причин не прийняті. Ну а закон про воєнну поліцію став заручником бородьби за те, хто нею буде керувати. Кажуть, що цей закон блокували, у першу чергу, через амбіції міністра МВС. А шкода. Крім того, що ці закони лежать на нашому шляху до НАТО. І чим довше ми з ними тягнемо, тим довшим буде цей шлях. Крім того, вони лежать там не просто так. Вони є дійсно потрібними стратегічно.



Ці закони лежать на нашому шляху до НАТО

• Реформа СБУ, наприклад, передбачає позбавлення цієї служби економічного гумового кийка і можливості кошмарити політичних опонентів та бізнес. І перетворитись нарешті на чисту спецслужбу, яка буде стояти на сторожі національної безпеки. Позбавлення СБУ найбільш грошовитих, корупційно та політично привабливих функцій зробила б її найменш корумпованою з силових структур і допомогла б зосередитись на тому, заради чого вона, власне, і має існувати. А не бути надалі корумпованим нащадком КДБ. Це би стало гарним запобіжником для безпеки самих політиків, адже зараз, опинившись у опозиції, вони стануть жертвами того ж самого СБУ в руках своїх політичних опонентів.

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• Закон про розвідку б дозволив нам регламентувати дії розвідувальних органів, показавши, що і хто з них може робити, у межах нашого та іноземного законодавчих полів.

• Для чого потрібно реформувати "Укроборонпром" – думаю, що пояснювати не варто.

• Крім того, було б непогано гармонізувати законодавство про Сили спеціальних операцій, давши їм не тільки юридичний статус а і повноваження, потрібні, зокрема, для будівництва руху опору. Закон про воєнні суди. Воєнних капеланів, сержантську службу.

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• В ідеалі було б непогано законодавчо торкнутись і тем колабораціонізму, а також перегляду і категоризації учасників бойових дій, щоб ті хто, дійсно, воював, мали від держави більше, ніж так звані воєнні туристи.

Взагалі, воєнні закони були не у приорітеті попереднього парламенту, і навряд опиняться у пріорітеті наступного. Більшість політсил, приходячи до влади, обіцяють втілити реформи, заблоковані попередниками. Але ці наміри дуже швидко розбиваються об їхню ж жадібність і бажання мати зручних та кишенькових силовиків.

В організації усе дуже заплутано та мутно буває з двох причин. Через некомпетентність її керівництва, яке просто не здатне втілити в життя реформи, складніші за зміну табличок на вході у кабінети. Або через те, що поточне становище комусь вигідне. Парламент дев'ятого скликання може спромогтися на обидва варіанти одразу, але я щиро бажаю, щоби у нього вийшло.