"Національні дружини": кишенькова армія, гітлерівці чи захисники громадського порядку?

Партія "Національний корпус" сколихнула український інформпростір, влаштувавши у Києві присягу представників "Національних дружин". Організацію відразу ж запідозрили у парамілітарній діяльності, не зважаючи на те, що самі "дружинники" позиціонують себе як "охоронців громадського спокою".

Навіщо вони організовуються

На сторінці "Національні Дружини" мотивація така: "Щоб патрулювати власні вулиці. Щоб захищати. Щоб чистити рідні міста від різноманітної гнилі, від алкашні до наркоманів та далі".

Речник політичної партії "Національний корпус" Роман Чернишов у коментарі Громадському радіо пояснив, що 600 дружинників присягнули "на вірність і служіння українському народу у якості активного дієвого громадянина, члена ГО "Національні дружини". І що працюють вони в рамках громадської організації, причому вже близько року.

Фактично це частина азовського руху. Це добровільне об’єднання з підтримання порядку на вулицях, патрулювання вулиць, протидії алко- та наркопритонам і взагалі для допомоги там, де державні органи або не можуть, або не хочуть допомагати українській громаді,

— розповів речник Нацкорпусу.

Він запевнив також, що "Національні дружини" не мають зброї і не є ні поліцейським, ні військовим об’єданням, проте співпрацюють із поліцією.

Лідер Національного Корпусу Андрій Білецький переконаний, що молоді хлопці, які пройшли війну на Донбасі, приходять саме до лав "Національних дружин", а не поліції чи СБУ тому, що не вірять діючим правоохоронцям і не бачать їхньої ефективності.

Вони запропонували створити загони самооборони на місцях. І недалеко від Святошино (у Києві, – "24") ці хлопці щодня патрулюють район, кожен вечір, безкоштовно, без державних коштів. І тиждень тому двоє з них постраждали, були порізані, але затримали наркобаригу з величезною кількістю наркотиків,

– розповів Білецький у ефірі телеканалу Zik.

Хто "замовляє музику"

Роман Чернишов повідомив, що утримуються "Національні дружини" коштами небайдужих бізнесменів і громадян, на кшталт до того, як підтримуються політичні партії. Але тут велике питання – хто саме, скільки, і на яких умовах дає гроші на таку діяльність "дружинників".

Саме тому соцмережі "загули" роздумами, кому могло бути вигідним створення такої структури і навіщо. Версій озвучили чимало, всі так чи інакше – з побоюваннями того, що "дружинники" не захищатимуть українців, як це декларують, а контролюватимуть їх в інтересах певних осіб. Якщо згадувати назви – це "кишенькова армія" "для перевороту". В якості "головнокомандувача" такої "армії" згадувалося ім'я того ж Арсена Авакова, і навіть проводилися паралелі зі штурмовиками Гітлера. Ще одна версія, в чому завдання "Національних дружин" – "у перехопленні контролю над мегаполісами в годину "Ч". Аргумент – мовляв, якщо "рушницю" винесли на сцену, то вона має вистрілити.

Ще кілька блогерів написали про просто страх перед такого роду недержавними формуваннями.

Правоохоронці vs "Національні дружини"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков категоричний: в Україні можуть існувати різні громадянські організації, але в жодному випадку вони не повинні переступати рамки закону.

У державі Україна є лише одна монополія на застосування сили – державна: Національна гвардія, Національна поліція, ЗСУ. Всі інші парамілітарні утворення, які намагаються себе позиціонувати на вулицях міст, не є законними. Суспільні рухи можуть бути якими завгодно, але тільки не виходити за межі закону,

– запевнив Арсен Аваков.

Він додав, що як міністр не дозволить, щоб будь-які структури намагалися на вулицях поводитися як альтернативні мілітарні формування.

Радник Міністра внутрішніх справ Іван Варченко роз'яснив журналістам: реєстрація громадських організацій, які здійснюють допомогу правоохоронним органам у охороні громадського правопорядку та державного кордону, передбачена українським законодавством. Але їхні дії мають бути скоординовані із правоохоронними органами.

"Члени цих організацій мають право здійснювати охорону громадського порядку спільно із співробітниками Національної поліції або Національної гвардії. Те, що зараз з’являються організації, які хочуть включитися у цей процес, це абсолютно законно, вони мають право, але разом з представниками Національної поліції відповідно до того, що вони домовляються як, яким чином, у який спосіб і де саме вони будуть здійснювати таке, наприклад, патрулювання на вулицях, чи чергування", — розповів Варченко.

У МВС радять усім, хто хотів би долучитися до процесу охорони громадського порядку, співпрацювати з організаціями, які офіційно діють спільно з Нацполіцією, у відомстві також нагадують – громадяни, безвідносно, чи являються членами "дружин" чи ні – зобов'язані відреагувати на правопорушення, якщо його бачать, і викликати поліцію. Однак вчиняти перевірку документів, транспортних засобів чи огляд речей мають право тільки відповідні державні структури, зокрема, поліція.

Заступник голови СБУ Віктор Кононенко в ефірі телеканалу Zik відзначив, що якщо організації, подібні до "Національні дружини", створюватимуться і діятимуть на допомогу Національній поліції і державі, то він їх підтримає. А якщо порушуватимуть закон – то СБУ як правоохоронний орган буде відповідно реагувати.



Юрист Андрій Вігірінський у коментарі сайту "24" відзначив, що єдиного закону, який би визначав діяльність подібного роду організацій, як "Національні дружини", в Україні немає. "Можна різні підводити закони по різним положенням. І про об'єднання громадян, і Конституцію України, і про Нацполіцію. І окремі положення кримінального кодексу, які звільняють від кримінальної відповідальності. І зброєю вони можуть користуватися на правах звичайних смертних. А відповідальність – аналогічна", – роз'яснив Вігірінський.

Муніципальні вартові – зависле питання

Якщо ж говорити про законодавчі ініціативи щодо створення громадських підрозділів для охорони порядку, то ще у 2015 році у ВР був внесений законопроект про муніципальну варту. Його навіть було прийнято в першому читанні. Але на тому процес завис, і прийняття рішення відклали на невизначений термін (зареєстрували цей законопроект під час другої сесії ВРУ VIII скликання, в лютому цього року має розпочатися вже восьма сесія).

Теоретично, створення муніципальної варти могло би зняти найгостріші питання з безпекою у містах чи в межах територіальних громад. Згідно з запропонованою редакцією законопроекту про муніципальну варту, це мав бути орган, чиї працівники будуть відповідальні, підзвітні і підконтрольні територіальній громаді і відповідній раді, яка прийняла рішення про її створення. При цьому працівники муніципальної варти можуть і повинні співпрацювати з правоохоронними органами з різних питань – від забезпечення громадського порядку до затримання зловмисників. Відтак знімається гостре питання – хто контролює таку варту і хто її утримує, бо згідно з законопроектом замовником і роботодавцем для муніципальних вартових є громада, яку ці вартові охоронятимуть.

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Та поки що муніципальна варта не створена навіть на папері. А от "Національні дружини" – створені. Бо ніде правди діти – питання до безпеки і порядку у нашому суспільстві чималі. І краще б законодавцям поспішити із вирішенням цієї ситуації. Щоб не виглядали істиною прогнози окремих аналітиків, які переконують, що для нинішньої влади не в пріоритеті захист громадян, для них головне – "захистити власні шкури".