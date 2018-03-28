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У ЦПК заявляють, що Національний інститут раку "роздерибанив" 10 мільйонів гривень

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Національний інститут раку
Національний інститут раку "роздерибанив" 10 мільйонів гривень, – ЦПК / фото з відкритих джерел

Центр протидії корупції опублікував підтвердження, що в кінці року Національний інститут раку "роздерибанив" 10 мільйонів гривень на автоматизацію в обхід системи державних закупівель "Прозорро".

Відповідне розслідування розмістили на сайті Центру протидії корупції.

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"Нещодавно Інститут Раку вирішив "автоматизуватись" та закупив послуги та комп'ютери в обхід Прозорро у пов'язаних між собою компаній на більш ніж 10 млн грн", – йдеться уповідомленні ЦПК.

Зазначається, що керівництво медзакладу 13 договорів. З них 7 – з компанією "Деснет" на загальну суму у 3,4 млн гривень, три угоди – з компанією "Диз Мер", на загальну суму у 3,5 млн грн та ФОП Пасічник Є.А. ще на 3 мільйони.

Це класичний дерибан, коли закупівлі "дробляться" на декілька, щоб не проводити відкриті конкурентні торги, а купити товари чи послуги напряму у своїх постачальників. Яскравий приклад тому закупівлі на суму 199 тисяч 990 гривень, коли необхідний поріг для проведення тендеру становить 200 тисяч,
– розповідає Юрій Гермашев, юрист Центру протидії корупції.

Повідомляється, що з 13 укладених договорів 5 було на суму 199 тисяч гривень. Усі вони були закупівлями в одного постачальника — компанії "Деснет".

Цікаво, що компанія "Деснет" пов’язана з іншою компанією “Диз Мер”, у якої Інститут раку купував комп’ютери. Так, в описах компанії “Диз Мер” зазначається сайт компанії "Деснет".


На сайті в описах описах компанії “Диз Мер” зазначається сайт компанії "Деснет"

Ці 10 мільйонів, витрачених державним Інститутом раку, були виділені Кабінетом міністрів України для автоматизації приміщень інституту, що мало забезпечити встановлення он-лайн систем реєстрів пацієнтів, переліку ліків тощо.

"Керує Інститутом Раку Олена Колеснік. Загальний бюджет медичного закладу на закупівлю ліків та медичних виробів у 2018 році склав 120 млн грн, ще 168 мільйонів передбачено на будівництво корпусів, незважаючи на те, що минулого року інститут віддав частину своїх приміщень під приватний діагностичний центр, пов’язаний з Ложкіним", – додають антикорупціонери.

Теги: Новини України Новини Києва Корупція Рак
Джерело: 24 Канал
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