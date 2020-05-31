В Одесі на пляжі "Золотий берег" сталися сутички між представниками Нацкопусу та поліції. Це пляж розміщується на 16-й станції Великого Фонтану. Інцидент трапився вдень 31 травня.

Що стало причиною заворушень

Сутички сталися через тимчасову споруду. Націоналісти переконують, що орендар не має права встановлювати на пляжі дерев'яний настил на палях. Про це повідомляє видання Pavlovsky News.

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У коментарі журналістам активісти Нацкорпусу заявили, що в Департаменті архітектури Одеської міськради їм дали відповідь про незаконність будівництва на піску. Ним займається компанія "Житлобудсервіс – 1".

Детальніше про сутички

Таким чином, прийшовши на пляж, націоналісти почали все демонтувати. Поліція, зі свого боку, спробувала відтіснити агресивних молодиків. Але останнім все ж вдалося пошкодити кілька настилів.

Річ у тім, що для демонтажу будівлі є необхідною спеціальна техніка. Тому протестувальники лише пробили дірки в покритті. За інформацією Odessa.net.ua, активістам все ж вдалося розгромити частину настилів і паль.

Щоправда, у результаті обійшлося без затримань.

Pavlovsky News підкреслює, що цей конфлікт триває вже другий місяць. П'ять днів тому активісти вже намагалися знести настил, але тоді правоохоронці змогли їм перешкодити.

Деталніше Війна за пляжі: в Одесі сталися сутички між активістами та поліцією – відео

Дивіться відео сутичок між Нацкорпусом і поліцією на пляжі "Золотий берег" у Одесі (Увага! Ненормативна лексика!)