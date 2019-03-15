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      "Нацкорпус" готує масштабну акцію на Майдані: у США попередили про можливе насильство

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      "Нацкорпус" готує масштабну акцію на Майдані в Києві 16 березня
      "Нацкорпус" готує масштабну акцію на Майдані в Києві 16 березня / Facebook-сторінка "Нацкорпусу" (ілюстративне фото)

      Партія "Національний корпус" планує провести 16 березня у Києві на Майдані Незалежності масштабну акцію "Свинарчуків Порошенка – за ґрати!". Її учасники протестуватимуть проти корупції в оборонній сфері України.

      Акція відбуватиметься без партійної символіки та прапорів, запевнили у черкаському осередку "Нацкорпусу". На Майдан приїдуть члени партії з низки областей України.

      Читайте також: "Нацкорпус" влаштував акцію під час візиту Порошенка до Чернігова з гаслами "де відрубані руки?"

      У "Нацкорпусі" також виголосили свої вимоги, які озвучать під час акції:

      • Взяти під варту та арештувати рахунки і майно ймовірних учасників корупційних оборудок в оборонній галузі: звільненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського його сина Ігоря, Віталія Жукова, Андрія Рогозу, керівництва "Укроборонпрому" Павла Букіна, директорів усіх держпідприємств, які були учасниками схеми;
      • Призначити усім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією майна;
      • Оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, у частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом;
      • Від генпрокурора Юрія Луценка вимагають щотижня звітувати про стан розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням грошей оборонного бюджету.

      Читайте також: Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?

      Нацкорпус Майдан Київ акція 16 березня

      Посольство США опублікувало попередження у зв’язку з мітингом, який має провести націоналістичне угруповання.

      "Українське націоналістичне угруповання планує мітингувати на Майдані Незалежності (…). Це угрупування було пов'язане з проявом насильства і громадськими заворушеннями, включно з сутичками з поліцією. У цьому районі очікується скупчення людей", – мовиться у повідомленні.

      Посольство США рекомендує уникати натовпу і стежити з повідомленнями у ЗМІ.

      14 березня Державний департамент США назвав українські радикальні організації С14 і "Нацкорпус" групами ненависті. У відомстві заявили, що за 2018 рік були зафіксовані випадки, коли "групи ненависті" затримували людей при очевидному потуранні правоохоронних органів.

      Що відомо про "Національний корпус"? Українська політична партія, яка з’явилася 14 жовтня 2016 року після об'єднання громадського руху "Чесні справи" і громадської організації "Патріот України". Основою політсили стали активісти ГО Цивільний Корпус "Азов", колишні військові полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.

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      Теги: Новини США Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини Києва Національний корпус Протести
      Джерело: 24 канал
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