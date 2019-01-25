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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      "Нацкорпус" на ІІІ Всеукраїнському з’їзді назвав своїм пріоритетом парламентські вибори

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      "Нацкорпус" на ІІІ Всеукраїнському з’їзді назвав своїм пріоритетом парламентські вибори

      В місті Київ пройшов ІІІ Всеукраїнський з’їзд партії "Національний корпус". Своїм пріоритетом партія робить парламентську кампанію.

      Учасники побачили результати діяльності партії, де основними є: більше 32 тисяч активістів по країні, які у 2018 році провели більше 10000 масових заходів, спрямованих на активну боротьбу проти рейдерства та реальний захист інтересів звичайних українців.

      Завдяки "Національному корпусу" створено на високому рівні безліч соціальних спортзалів, ветеранських організацій, дитячих таборів та національних хабів. Це той вклад, який варто залишати за собою. Партійний рух створює розвиток культурного, освітнього та соціального спрямування для всієї України. Команда, за якою стоять реальні справи - справи, які складає кожен, хто допомагає діяльності "Національного корпусу".

      Лідер "Національного корпусу" акцентував увагу присутніх на з'їзді 6 тисяч гостей і делегатів, а також представників ЗМІ на те, що мета "Національного корпусу" на 2019 рік – перемога на парламентських виборах і формування власної фракції в наступному скликанні.

      Також лідер партії повідомив, що відмовляється брати участь у президентських виборах 2019 року. "Я відмовляюся брати участь у цьому фарсі", – зазначив Андрій Білецький.

      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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