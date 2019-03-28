Президент України Петро Порошенко приїхав до Львова у межах свого передвиборчого туру Україною. Активісти "Нацкорпусу" знову приготувалось до "зустрічі" – організували у центрі міста чергову масштабну акцію із вимогою покарати винних у розкраданнях в оборонці, однак периметр оточив щільний кордон поліції.

Активісти знову наголошують, що їхня акція є "цілком мирною", однак до місця виступу гаранта правоохоронці колону так і не допустили.

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Після перемовин із представниками поліції учасникам таки не вдалось потрапити до сцени – вони вирішили проводити свою акцію на проспекті Свободи перед нею. Організатори акції виступали паралельно із Порошенком, а учасники скандували "Де відрубані руки?" та "Свинарчуків за ґрати".



У Львові акція протесту перед приїздом Порошенка/ Джерело: Telegram "Нацкорпусу"

Виступ Петра Порошенка на площі перед Львівським оперним театром запланували на 17:30. Центр міста на цей час заблокований автомобілями поліції і автозаками.



Вимагають кари для винних у розкраданнях в оборонці/ Джерело: Telegram "Нацкорпусу"

Організатори акції повідомляють, що окрім "Нацкорпусу" до простесту приєдналися кілька громадських організацій, бійці батальйону "Донбас" та ветерани АТО.



З собою активісти принесли плакати/ Джерело: Telegram-канал "Нацкорпусу"

Частина журналістів не змогли потрапити за огорожений периметр. Туди проходять лише ті, хто попередньо отримали акредитацію у штабі політичної сили кандидаата в президенти Петра Порошенка. Водночас через рамки металошукачів по списках пропускають людей з районів, яких нібито спеціально привезли на зустріч.



Поліція контролює центр міста/ Джерело: Фейсбук "Нацкорпусу"

Що відомо про "Національний корпус"?Українська політична партія, яка з’явилася 14 жовтня 2016 року після об'єднання громадського руху "Чесні справи" і громадської організації "Патріот України". Основою політсили стали активісти ГО Цивільний Корпус "Азов", колишні військові полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.

Трансляція акції "Нацкорпусу" у Львові:

Чого вимагає "Нацкорпус":

Взяти під варту та арештувати рахунки і майно ймовірних учасників корупційних оборудок в оборонній галузі: звільненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського його сина Ігоря, Віталія Жукова, Андрія Рогозу, керівництва "Укроборонпрому" Павла Букіна, директорів усіх держпідприємств, які були учасниками схеми;

Призначити усім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією майна;

Оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, у частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом;

Від генпрокурора Юрія Луценка вимагають щотижня звітувати про стан розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням грошей оборонного бюджету

"Нацкорпус" у Львові: фото 24 канал

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу. Гладковський мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014 році змінив його на прізвище матері.

Зазначимо, через візит до Львова Президента України Петра Порошенка місто перетворилось на один великий затор, а ще на вулицях чимало поліцейських авто. Активісти повідомляють про "десятки автомобілівКОРДу, НГУ та інших поліцейських машин", а львів'яни публікують фото перекритого центру міста.

Дивіться відео зі Львова у день візиту Порошенка:

Зрештою, активістам так і не дозволили наблизитись до сцени. Тому після завершення мітингарі пройшли колоною від проспекту Свободи до пам'ятника Данилові Галицькому. Акція відбулася без заворушень і сутичок.



Активістам не дозволили наблизитись до Порошенка/ Джерело: Фейсбук "Нацкорпусу"



Гасла мітингарів/ Джерело: Фейсбук "Нацкорпусу"



Колона вирушила до пам'ятника Данилові Галицькому/ Джерело: Фейсбук "Нацкорпусу"

які ще акції влаштовував нацкорпус?