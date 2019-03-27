Нацкорпус у Вінниці проривався до Порошенка, є побиті та затримані: фото і відео

"Нацкорпус" та "Нацдружини" знову "зустрічали" Порошенка – цього разу у Вінниці. Колона активістів намагалась прорватись до місця, де той зустрічався із виборцями. Між ними та правоохоронцями виникли сутички, в результаті трьох осіб забрали до відділку.

Активісти планували пройти ходою до центральної площі Вінниці, у руках тримали плакати та відрізані свинячі голови. Місцеві видання повідомляють, що протестувальників зібралося кілька сотень.

Читайте також: Нацкорпус вирушив до Медведчука: перед цим вимагали в СБУ покарати політика

Місце проведення зустрічі Порошенка із виборцями – Площа Василя Стуса – взяли під посилену охорону, там працюють кількасот співробітників поліції.



Учасники акції принесли відрізані свинячі голови



Протестувальники тримали гасла: "Де вібрубані руки"?

Самі учасники акції повідомляють, що вона була офіційна зареєстрована, поліція знала, однак до місця виступу Порошенка їх все одно не пропустили.

Відео із Telegram-каналу "Нацкорпусу"

На Хмельцькому шосе дорогу колоні загородили правоохоронці та автомобілі спецпідрозділу патрульної поліції ТОР. Протестувальники кидають у правоохоронців фаєри. Сутички виникли про спробі учасників мітингу прорвати кордон поліції. У "Нацкорпусі" опублікували фото, на яких видно – в одного з учасників акції розбита голова.



Між активістами та правоохоронцями виникли сутички/ Джерело: Telegram "Нацкопусу"



Побитий учасник акції/ Джерело: Telegram "Нацкопусу"

У відділі комунікацій поліції Вінниччини, що на участь у сьогоднішній зустрічі Порошенка з виборцями заявлено близько 15 тисяч осіб. В результаті сутичок поліція затримала трьох осіб.

27 березня під час проведення масових заходів поліція затримала трьох осіб, які застосували до поліцейських газ дратівної дії, піротехнічні засоби, кидали в правоохоронців каміння,

– повідомили там.

Затриманих доставили до Головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Під стіни будівлі прийшли активісти "Нацкорпусу". вимагаючи відпустити затриманих.

Що відомо про "Національний корпус"?Українська політична партія, яка з’явилася 14 жовтня 2016 року після об'єднання громадського руху "Чесні справи" і громадської організації "Патріот України". Основою політсили стали активісти ГО Цивільний Корпус "Азов", колишні військові полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.

Регулярні акції протесту та "зустрічі" Порошенка у різних містах України в межах його передвиборчого туру активісти розпочали після оприлюднення журналістами проекту "Наші гроші" корупційних схем в "Укроборонпромі". Почалось зі столиці. Кількасот активістів "Національних дружин" та "Національного корпусу" прибули 3 березня до Козина під Києвом, щоб пікетувати будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. З того часу протести націоналістів набирають обертів.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу. Гладковський мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014 році змінив його на прізвище матері.