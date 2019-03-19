"Нацкорпус" знову влаштував сутички до приїзду Порошенка – цього разу в Івано-Франківську

Члени "Національних дружин" і "Національного корпусу" влаштували сутички з правоохоронцями 19 березня в Івано-Франківську. Інцидент стався в центрі міста перед зустріччю з виборцями Президента України Петра Порошенка.

"Нацкорпус" з "Нацдружинами" прийшли на зібрання в момент, коли на сцені виступав гурт "Тік", повідомляє місцеве видання Kurs. Праворадикали вкотре виступили за розслідування і покарання винних у корупційних оборудках в оборонному секторі країни.

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Так, члени "Нацдружин" принесли плакати "Свинарчуків за ґрати". (Свинарчук – колишнє прізвище бізнес-партнера президента, екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря). Вони також кричали: "Ганьба" і вимагали покарати "свинарчуків, які наживаються на армії".

Правоохоронці кільцем оточили пікетувальників та відтіснили від мітингу з нагоди візиту президента. Спалахнули сутички, під час яких застосували сльозогінний газ.



Сутички націоналістів з правоохоронцями в Івано-Франківську

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Сутички в Івано-Франківську

Після цього правоохоронці вишикувались кордоном між протестувальниками та прихильниками Порошенка.

"Нацдружини" скандували: "Разом і до кінця", а прихильники президента на це відповідали: "Банду з міста".



Правоохоронці взяти в кільце пікетувальників в Івано-Франківську

Дивіться відео з місця протестів націоналістів в Івано-Франківську:

Ти часом на Facebook-сторінці Порошенка опублікували відеозапис його зустрічі з івано-франківцями. У тексті вказали, що "завжди привітна Івано-Франківщина сьогодні зустріла по-особливому тепло".

Завжди привітна Івано-Франківщина сьогодні зустріла по-особливому тепло. Дякую, друзі, за ваші посмішки та відкриті серця! Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 19 березня 2019 р.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу.