Нацкорпус знову зібрався на мітинг у Києві: прийшло багато літніх людей (фото, відео)

Після скандалу з масштабними корупційними схемами в "Укроборонпромі" щотижневі мітинги Національного корпусу стали традицією. Цієї суботи, 23 березня, до їхньої акції приєдналось чимало літніх людей.

Проте у самому Нацкорпусі переконують, що не знають, хто це такі. А самі літні люди, заявляючи про підтримку головної тези мітингу націоналістів "Свинарчуків – за ґрати", не можуть чітко відповісти, за кого чи проти кого вийшли і як їм вдалося так саморганізуватись, передає кореспондент 24 каналу з місця подій.

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На мітинг Нацкорпусу у Києві прийшло багато літніх людей: відео



До акції Нацкорпусу приєдналися літні люди



До акції Нацкорпусу приєдналися літні люди

На мітинг Нацкорпусу прийшло багато літніх людей: фото

Рух на головній вулиці столиці Хрещатику поки не перекривали, проте сцену вже встановили.

Що відомо про "Національний корпус"?Українська політична партія, яка з’явилася 14 жовтня 2016 року після об'єднання громадського руху "Чесні справи" і громадської організації "Патріот України". Основою політсили стали активісти ГО Цивільний Корпус "Азов", колишні військові полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.



Діяльністю Нацкорпусу стурбовані у Сполучених Штатах. 14 березня Державний департамент США назвав українські радикальні організації С14 і "Нацкорпус" групами ненависті. У відомстві заявили, що за 2018 рік були зафіксовані випадки, коли "групи ненависті" затримували людей при очевидному потуранні правоохоронних органів.



Мітинг Нацкорпусу у Києві



Мітинг Нацкорпусу у Києві



Мітинг Нацкорпусу у Києві

Акція мала розпочатись о 12 годині, проте люди ще небагато на відміну від попереднього тижня. Тоді, 16 березня, на Майдані Незалежності у Києві активісти "Нацкорпусу" та "Національних дружин" також провели чергову акцію із вимогою справедливо покарати винних у розкраданнях в "Укроборонпромі". Організатори заявляли, що на мітинг зібрались близько 10 тисяч осіб. Однак у МВС зазначили, що учасників було не більше 2 тисяч.

Журналісти 24 каналу також намагалися поговорити з учасниками мітингу, проте вони мали чіткий наказ не спілкуватися зі ЗМІ.

Минулої суботи після низки виступів організаторів та активістів люди пішли до Адміністрації Президента. І учасники, і організатори акції наголошували, що усе "відбуватиметься мирно". Однак без провокацій не обійшлось – дорогою до АП мітингарі закидали правоохоронців іграшковими рожевими свиньми.

Мітинг Нацкорпусу у Києві 23 березня: фото



Мітинг Нацкорпусу у Києві

Чого вимагає "Нацкорпус":

Взяти під варту та арештувати рахунки і майно ймовірних учасників корупційних оборудок в оборонній галузі: звільненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського його сина Ігоря, Віталія Жукова, Андрія Рогозу, гендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна, директорів усіх держпідприємств, які були учасниками схеми;

Призначити усім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією майна;

Оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, у частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом;

Від генпрокурора Юрія Луценка вимагають щотижня звітувати про стан розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням грошей оборонного бюджету.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу. Гладковський мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014 році змінив його на прізвище матері.



Після оприлюднення журналістами проекту "Наші гроші" корупційних схем активісти розпочали проведення регулярних акцій протесту. Почалось зі столиці. Кількасот активістів "Національних дружин" та "Національного корпусу" прибули 3 березня до Козина під Києвом, щоб пікетувати будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. З того часу протести націоналістів набирають обертів.