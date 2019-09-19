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      Нацполіція: мінер київського моста не висував жодних політичних вимог

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      Затримання мінера на мосту у Києві
      Затримання мінера на мосту у Києві / скріншот з відео

      Мінер київського моста, колишній боєць АТО Олексій Белько не висував жодних політичних вимог. Таким чином, в Нацполіції спростували чутки про те, що перекриття моста було зроблено нібито через вимогу припинити "капітуляцію України".

      Глава Нацполіції Києва вважає, що у Белька "був надрив, психологічна драма".

      До слова: Міністерство ветеранів готове захищати мінера мосту у Києві

      Політичних вимог не було. З ним спілкувалася його дівчина, яку він вимагав побачити. З мого досвіду, він був під впливом якихось речовин, жодного діалогу як такого не було. Уривчасті фрази, жодних вимог, тим паче політичних,
      – сказав Андрій Крищенко на брифінгу в четвер.

      Водночас, за словами міністерки у справах ветеранів Оксани Коляди у чоловіка були проблеми з працевлаштуванням.

      Експертиза повинна встановити чи був Олексій Белько в стані алкогольного сп'яніння чи під наркотиками.

      Чоловіку не висуватимуть підозру в підготовці теракт. За словами Крищенка, це узгоджена з прокуратурою позиція. Белька будуть притягувати за двома статтями: хуліганство (ч. 4 ст. 296) і хибне повідомлення про мінування (ст. 259). Начальник поліції сказав, що в Белька не було вибухівки, тільки карабін і помпова рушниця, з якої він стріляв по поліцейському дрону.

      Під час допиту Белько пояснив, що основною метою його вчинку було те, щоб у його житті "завершилась чорна смуга, яка триває зараз".

      Відео допиту Олександра Белька

      Що відомо про Олександра Белька, який погрожував підірвати міст у КиєвіУ середу, 18 вересня, чоловік на мосту Метро власним авто частково заблокував рух по мосту і погрожував все підірвати. Поліції вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився колишній військовослужбовець, 42-річний вихідець з анексованого Росією Криму Олексій Белько. У червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції 1 кілограм вибухівки та 88 патронів.

      Через інцидент рух столицею було паралізовано. Поліція відправила на місце інциденту усі необхідні служби та провела спецоперацію із затримання зловмисника.

      Оскільки раніше у нього вилучалася вибухівка, правоохоронці на етапі операції були впевнені, що його погрози реальні і виходячи з цього, планували всі свої дії.

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що особисто звернеться до суду, щоб Белька відпустили на поруки. Йому допоможуть пройти курс реабілітації від наркотиків та допомогти жити заново.

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      Теги: Новини України Мінування мосту в Києві Поліція Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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