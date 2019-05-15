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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      Нацполіція презентувала нові потужні пістолети-кулемети: вражаючі фото та відео

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      Нацполіція презентувала нові пістолети-кулемети
      Нацполіція презентувала нові пістолети-кулемети / 24 канал

      Українські патрульні випробували нове озброєння, яким володіють їхні європейські й американські колеги, – німецькі пістолети-кулемети Heckler & Koch MP5.

      Як повідомив кореспондент 24 каналу, демонстрація відбулася на базі Тренінгового центру Нацполіції.

      Читайте також: Як працює поліція у світі та Україні: вражаючі факти

      Випробували зброю очільник Нацполіції Сергій Князєв та голова Київської поліції Андрій Крищенко.

      нацполіцяія
      Пістолет-кулемет Heckler & Koch MP5

      нова зброя поліція
      Демонстрація пістолетів-кулеметів

      Пістолет-кулемет планують видати усім патрульним в Україні. На це потрібно приблизно півроку. Автомати Калашникова на озброєнні залишаться, але їх будуть використовувати тільки за певних умов.

      нова зброя нацполіції
      Випробування нової зброї

      Скільки грошей витратили на це і яку кількість зброї купи – інформація засекречена.

      нова зброя поліція
      Нові німецькі пістолети-кулемети отримають усі патрульні

      Дивіться відео випробування нового пістолета-кулемета:

      Які переваги у пістолета-кулемета MP5? На відміну від автомата Калашникова, його патрони значно менші й мають зупинну дію, тобто не стріляють на ураження. Він не зашкодить людям навколо нападника, у якого цілять правоохоронці. Пістолет-кулемет доцільніше використовувати в місцях скупчення людей та там, де можливі рикошети. Окрім того, MP5 набагато легший та зручніший за найменші модифікації автомата Калашникова. 

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      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Зброя
      Джерело: 24 канал
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