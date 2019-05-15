Нацполіція презентувала нові потужні пістолети-кулемети: вражаючі фото та відео

Українські патрульні випробували нове озброєння, яким володіють їхні європейські й американські колеги, – німецькі пістолети-кулемети Heckler & Koch MP5.

Як повідомив кореспондент 24 каналу, демонстрація відбулася на базі Тренінгового центру Нацполіції.

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Випробували зброю очільник Нацполіції Сергій Князєв та голова Київської поліції Андрій Крищенко.



Пістолет-кулемет Heckler & Koch MP5



Демонстрація пістолетів-кулеметів

Пістолет-кулемет планують видати усім патрульним в Україні. На це потрібно приблизно півроку. Автомати Калашникова на озброєнні залишаться, але їх будуть використовувати тільки за певних умов.



Випробування нової зброї

Скільки грошей витратили на це і яку кількість зброї купи – інформація засекречена.



Нові німецькі пістолети-кулемети отримають усі патрульні

Дивіться відео випробування нового пістолета-кулемета:

Які переваги у пістолета-кулемета MP5? На відміну від автомата Калашникова, його патрони значно менші й мають зупинну дію, тобто не стріляють на ураження. Він не зашкодить людям навколо нападника, у якого цілять правоохоронці. Пістолет-кулемет доцільніше використовувати в місцях скупчення людей та там, де можливі рикошети. Окрім того, MP5 набагато легший та зручніший за найменші модифікації автомата Калашникова.