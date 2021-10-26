У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше виявляють фейкові паспорти вакцинації

В Україні стали дуже поширеними випадки, коли люди замість безкоштовної вакцинації купують підроблені сертифікати про щеплення. Мотиви для цього є різні.

Більша частина покупців відповідних паспортів не усвідомлює того, що вчинила злочин. Про це в ефірі 24 каналу повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв.

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За його словами, найчастіше підроблені сертифікати фіксують у містах-мільйонниках, зокрема в таких областях як:

Харківська;

Одеська;

Дніпропетровська.

"Сертифікати підробляють і в інших регіонах нашої держави. Вони розповсюджуються з кожним днем все більше", – сказав Пантелєєв.

Покарання за підроблені паспорти

Говорячи про покарання за фейкові документи, потрібно розділити людей на 2 категорії. Перша – ті, хто підроблюють документи. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Друга категорія – наші громадяни, які використовують підроблені документи. Їм загрожує кримінальна відповідальність до 2 років обмеження волі. Сергій Пантелєєв Заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції

В Україні масово підробляють паспорти вакцинації

У поліції через підроблені сертифікати відкрили 800 кримінальних справ.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, відповідна цифра надалі тільки зростатиме.

Щодня по свій країні працюють 1 200 мобільних груп, аби виявляти правопорушників.

Відповідальність за фальсифікацію документів нестимуть як продавці, так і покупці сертифікатів чи тестів.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вважає людей із підробленими сертифікатами "мерзотниками".

У Нацполіції розповіли про підроблені сертифікати: дивіться відео

Що відомо про перевірку COVID-сертифікатів / Інфографіка 24 каналу