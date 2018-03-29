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Нацрада не перевірятиме "UA: Перший" і СТБ за показ карти України без Криму, – Костинський

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Карта Криму
Карта Криму / styler.rbc.ua

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 29 березня ухвалила рішення не проводити позапланові перевірки телеканалів СТБ і "UA: Перший" за оприлюднення в ефірі карт України без анексованого Росією Криму.

Про це розповів член Нацради Сергій Костинський проету "Радіо Свобода".

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"Ми дійсно ініціювали внесення питання про перевірку на порядок денний і хотіли зрозуміти, чи дійсно тут є заклики до невизнання територіальної цілісності України. Відбулася дискусія, в ході якої телеканалам вдалося показати позицію, що це була технічна помилка. Фахівці, причетні до помилки, були покарані. На СТБ була звільнена людина, на "UA: Перший" 4 фахівців отримали догани", – резюмував Костинський.

За його словами, особисто він голосував за те, щоб провести перевірку.

Таке рішення було б знаковим для індустрії, що це питання є принциповим. Було важливо призначити перевірки, тому що Крим – це таке питання, через яке не можна переступати. Але я розглядаю це в більш глобальному дискурсі. Сподіваюся, що сьогоднішня дискусія була значущою. Те, що перевірка не відбулася, ще не означає, що її не буде щодо інших каналів, які покажуть карту України без Криму,
– наголосив Сергій Костинський.

У вечірньому випуску новин на телеканалі "UA: Перший" 16 березня в прямому ефірі сталася, за інформацією телеканалу, "технічна помилка", в результаті якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. На карті була показана територія країни без півострова Крим. Деякі користувачі соціальних мереж висловили обурення через це. Пізніше на телеканалі вибачилися і назвали інцидент технічною помилкою.

До такого інциденту приєднався український телеканал СТБ того ж дня в програмі "Холостяк" продемонструвавши карту України без Криму.

Теги: Новини України Новини Києва Скандал Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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