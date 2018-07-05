Нацвалюта України може впасти до рівня 40,8 гривні за долар: в НБУ бачать дві загрози

Національний банк України підготував прогнозні сценарії, згідно з якими, стабільність гривні опиняється під загрозою у разі припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом та падіння світових цін на метали.

Про це мовиться у статті "Економічної правди".

Базовий сценарій, згідно з яким Україна надалі співпрацюватиме з МВФ, а ціни на метали на світовому ринку не падатимуть, передбачає, що середній курс гривні до долара у 2018 році буде на рівні 26,5, а у 2019 році – 27 гривень за долар.

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Якщо ж Україна припинить співпрацю з МВФ, то гривня в кінці 2018 року опуститься до позначки 31,8 гривні за долар, а в кінці 2019 року – до 33,7 гривні.

Якщо ж припинення співпраці України з МВФ супроводжуватиметься одночасним падінням цін на метали, очікується ще складніша ситуація. У такому разі у 2018 році українська національна валюта може впасти до рівня 40,8 гривні за долар, а до кінця 2019 року – зміцнитися до рівня 39,4 гривні за долар.

За базовим сценарієм НБУ, індекс споживчих цін має зрости на 8,9% у річному вираженні за підсумками 2018 року. Без співпраці України з МВФ індекс споживчих цін сягне 13,1%, а якщо це доповниться падінням цін на метали, то інфляція становитиме 17,5%.

Також повідомляється, що на фоні бюджетних проблем та припинення програми МВФ можуть суттєво посилитись панічні настрої населення України, що призведе до стрімкої девальвації гривні. Це трапиться в умовах, коли НБУ буде змушений економити валютні резерви, зважаючи на значні виплати за зовнішнім боргом у 2019 році.

На думку НБУ, девальвація гривні посилить боргове навантаження на уряд і приватний сектор. На запит видання НБУ офіційно не підтвердив, і не спростував наявність таких сценаріїв.