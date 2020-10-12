Київ посів третє місце в рейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям в світі.

Про це свідчать дані порталу iqair, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Індекс забруднення повітря в Києві станом на 10:00 неділі, 11 жовтня, становить 153 пункти при нормі в 50 пунктів. А це дуже високий рівень небезпеки, адже норма перевищена в три рази.

Проте чим викликані такі показники, поки не повідомляється.

Проте усю інформацію щодо проблем екології експерти галузі рекомендують перевіряти та вірити в неї лише за наявності якісних наукових досліджень.

Провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, голова комітету Професійної асоціації екологів України Олександр Дячук зазначив у коментарі УНІАН, що убезпечити себе від маніпуляцій на темі екології на місцевих виборах можна, якщо у відповідь на заяви політиків вимагати наукового і комплексного підходу до проблем.

Наука убезпечить від маніпуляцій. Можна розбивати всі маніпуляції в пух і прах, якщо вимагати аргументацію і посилання на джерела,

– сказав учений.

Він зазначив, що якщо ті чи інші проблеми розглядати комплексно, то маніпулювати екологічною тематикою політикам буде складно.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Голосування проведуть по всій Україні, крім окупованого Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.