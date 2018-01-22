Науковець спробував вивезти з України воєнну інформацію
17:44, сьогодні 532 Читать новость на русском
Правоохоронці затримали співробітника дослідного інституту, який намагався вивезти до Ірану дані про гідроакустику озброєного фрегату "Гетьман Сагайдачний". Йому вже оголошено підозру.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
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Слідство встановило, що старший науковий співробітник одного з дослідних інститутів намагався незаконно вивезти на флешці інформацію про принцип побудови гідроакустичних станцій корабельного комплексу проекту "Гетьман Сагайдачний", що є інформацією військового характеру.
Його затримали в зоні митного контролю київського аеропорту "Бориспіль".
Джерело: 24 Канал
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