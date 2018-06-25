Науковці дізнались, яку пісню найбільше люблять людські ембріони

Вчені довели, що людським ембріона найбільше подобається культова пісня британського рок-гурту Queen "Bohemian Rhapsody".

Про це повідомляють на Noisey.

Вчені з інституту Маркеса в Барселоні провели дослідження щодо сприйняття ембріонами різних жанрів музики. Для цього вони використали метод "інтравагінальної колонки", щоб перевірити реакцію ембріонів на музику: відкриття/закриття рота, висування язика та інше.

Читайте також: Які продукти потрібно їсти, щоб дитина народилася розумною

Усього було прослухано 300 ембріонів, і майже 90% з них найкраще реагували на трек Queen "Bohemian Rhapsody".

Друге місце зайняла пісня американського диско-гурту Village People "Y.M.C.A". Хорошу реакцію в ембріонів також викликали класична музика: твори Амадеуса Моцарта та Йоганна Себастьяна Баха і народні пісні Індії та Африки.

Що цікаво, потужні голоси в піснях Adele, Shakira і Bee Gees взагалі не вразили ембріонів.