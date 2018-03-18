Науковці дослідили найдавнішу африканську ДНК, яка доводить існування невідомого народу

Представники іберо-мавританської культури, які жили в Північній Африці 14-15 років тому, мають генетичні схожості із жителями Леванту та Тропічної Африки. За однією з гіпотез, носії цієї культири прийшли на північ Африки із Іберійського півострова через Гібралтар, проте автори новго дослідження спростували це припущення.

Про це повідомляє Science.

На думку вчених, представники іберо-мавританської культури походять від невідомого народу, який населяв Північну Африку абе Левант більше 15 тисяч років тому. Варто відзначити, що науковцям вдалося відсеквенувати (тобто визначити склад) найдавнішої ДНК.

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Іберо-мавританська культура існувала в Північній Африці (на території сучасних Туніса, Алжира та Марокко) близько 20-10 тисяч років тому. За різними версіями, вона або розвинулась із атерійської культури, яка була перед нею, або технології з'явилися на теренах Африки разом із кроманьйонцями із Південної Європи. Ймовірно, жителі Північної Африки могли успадкувати технологію виготовлення мікролітичних знарядь від мігрантів з Іберійського півострова. Допомогти у вирішені цього питання міг би генетичний аналіз останків іберо-мавританців, проте донедавна технології не дозволяли цього зробити.

В новій статті німецькі, британські та марокканські палеогенетики із Інституту вивчення історії людства розповіли про результати аналіза геномів 7 давніх жителів Північної Африки. Іберо-мавританці, останки яких знайшли в печері Тафоралт на півночі Марокко, жили близько 13-15 тисяч років тому. Археологи ще в 1950 році віднайшли тіла 35 людей. Наразі науковцям вдалося виділити найдавнішу африканську ДНК із останків 7 людей.

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Представники іберо-мавританської культури виявилися генетично не схожими із палеоєвропейцями. Їх геноми відповідали ДНК африканців, які генетично близькі до сучасних хадза та жителів Західної Африки, та на дві третини – із жителями Близького Сходу, представниками натуфійської культури. При цьому, хоча іберо-мавританців жили до натуфійців, вони не були їх предками. Швидше за все, і ті, і інші походять від невідомого народу, що населяв Північну Африку або Левант більше 15 тисяч років тому.