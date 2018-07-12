Науковці довели, що землеподібна планета має помірний клімат

Астрономи провели хімічний аналіз зірки, навколо якої обертається землеподібна планета Ross 128b. Це дало змогу визначити деякі характеристики планети.

Про це повідомляє N+1.

Зокрема, астрономи підтвердили, що це кам'яниста планета, на поверхні якої, швидше за все, панує помірний клімат.

Читайте також: Що відбуватиметься з людиною, якщо вона опиниться на Марсі: промовисте відео

Планета розміщена у 20 разів ближче до своєї материнської зірки, ніж Земля до Сонця. Екзопланета обертається навколо неактивного червоного карлика Ross 128, який, рідше, від схожих зірок, переживає потужні спалахи.

Дослідження показали, що Ross 128 має майже такий же рівень відносного вмісту заліза [Fe/H], що і Сонце. Також вчені припускають, ядро Ross 128b має бути більше ніж Землі.

За допомогою комп'ютерної симуляції, дослідники розрахували перелік можливих радіусів для Ross 128b — всі можливі варіанти виявились меншими, за 1,7 земних. Саме це дає змогу припустити, що Ross 128b є кам'янистою планетою. Якщо теорія підтвердиться, то рівноважна температура на екзопланеті становить 20 градусів Цельсія. Однак, можливий і ще один варіант, при цьому рівноважна температура на Ross 128b може бут 25 -50 градусів Цельсія.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно