Науковці наблизилися до створення вакцини від Альцгемера

Американські вчені з Південно-Західного медичного центру Університету Техасу знайшли спосіб нейтралізувати білок, який вважається основним фактором ризику хвороби Альцгеймера. Ця знахідка, на думку науковців експертів, не тільки може допомогти створити ліки від смертоносного недуги, а й наблизить появу профілактичної вакцини.

Про це повідомляє US National Library of MedicineNational Institutes of Health.

Читайте також: Хворобою Альцейгмера можна заразитися

Фахівці констатують: наявність у пацієнтів білка ApoE4 в 10 разів підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Його активність сприяє утворенню пробок з везикул всередині клітин нейронів, що викликає їх дегенерацію. Простіше кажучи, цей білок змушує токсичні бляшки накопичуватися в головному мозку, викликаючи нейронні розриви і, як наслідок – хвороба Альцгеймсера.



Вчені винайшли ліки від Альцгеймера

В експериментах з мишами вчені змогли з'ясувати, що усунути пробки в нейронах мозку можна шляхом впливу на білок NHE6. Його сповільнення відключає і ApoE4, що викликає скупчення бляшок в мозку.

За словами вчених, виявлений ними спосіб "дозволить запобігти розвитку хвороби Альцгеймера у 50-80% літніх людей – носіїв ApoE4, а також створити вакцину, застосування якої захистить здоров'я на все життя".

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.