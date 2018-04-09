Науковці NASA виявили 250 метеоритів в льодовиках Антарктиди
Експедиційна програма ANSMET призначена для пошуку частинок, які прилетіли на Землю із космосу. Остання експедиція виявила на малій ділянці Південного полюса 250 метеоритів.
Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.
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Барбара Коен є однією з експертів останньої експедиції ANSMET в районі Трансантарктичних гір, учасником якої може стати майже кожен. Вона розповіла, як фахівці NASA розшукують метеорити і чому роблять це саме в Антарктиді. Виявилося, що на цій ділянці планети частинки планет і астероїдів приземляються набагато частіше, а також майже абсолютний холод дозволяє їм зберігатися до приїзду експедиторів.
Місія ANSMET виявила 250 метеоритів на Південному полюсі
Холодний клімат полюса не дозволяє розвиватися і виживати мікроорганізмам і великим тваринам, що робить метеорити майже недоторканими, а це дуже допомагає в дослідженнях NASA.
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ANSMET вдалося зібрати елементи Місяця і Марса, а також частинки зруйнованих астероїдів. Всього за історію ANSMET було зібрано понад 22 тисячі метеоритів. При виявленні камінчика вчені записують точні координати і поміщають його в стерильний пакет для більшої точності подальших вивчень.