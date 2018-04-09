Науковці NASA виявили 250 метеоритів в льодовиках Антарктиди

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

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Барбара Коен є однією з експертів останньої експедиції ANSMET в районі Трансантарктичних гір, учасником якої може стати майже кожен. Вона розповіла, як фахівці NASA розшукують метеорити і чому роблять це саме в Антарктиді. Виявилося, що на цій ділянці планети частинки планет і астероїдів приземляються набагато частіше, а також майже абсолютний холод дозволяє їм зберігатися до приїзду експедиторів.



Місія ANSMET виявила 250 метеоритів на Південному полюсі

Холодний клімат полюса не дозволяє розвиватися і виживати мікроорганізмам і великим тваринам, що робить метеорити майже недоторканими, а це дуже допомагає в дослідженнях NASA.

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ANSMET вдалося зібрати елементи Місяця і Марса, а також частинки зруйнованих астероїдів. Всього за історію ANSMET було зібрано понад 22 тисячі метеоритів. При виявленні камінчика вчені записують точні координати і поміщають його в стерильний пакет для більшої точності подальших вивчень.