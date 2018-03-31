Науковці NASA змоделювали процес розтоплення сніжинки: захопливе відео

Всесвітньовідомі дослідники з американського космічного агентства NASA показали процес розтоплення сніжинки. Вчені зробили це на приладі 3D-моделі.

Процесом дослідження зайнявся вчений Джессі Лейнонен з лабораторії реактивного руху, що в штаті Каліфорнія, повідомляють у NASA.

На основі створених даних вчені зможуть покращити визначення атмосферної небезпеки за допомогою радарів. Відтак відео розтоплення сніжинки не просто захопливе, але й має наукове значення.

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Близько 66% дощових опадів починають свій шлях до Землі у вигляді снігу. Атмосферний шар, у якому сніжинки тануть, впливає на зміни у погоді, здатен блокувати радіосигнали, а також становити небезпеку для повітряного транспорту,

– зазначив Джессі Лейнонен.

Візуалізація 3D-моделі показує типову сніжинку, розміром менш ніж 1 сантиметр. Вона складається з окремих кристалів льоду, які поєднуються між собою після зіткнення в повітрі. Кінчики сніжинки розтоплюються найшвидше, оскільки вони найбільше піддаються впливу тепла. Вода спершу заповнює маленькі порожнини всередині кристалів льоду, після чого утворюється крапля.

Дивіться захопливе відео розтоплення сніжинки від NASA: