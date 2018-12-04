Науковці назвали дешевий овоч, який захистить від онкозахворювань

Англійські вчені з'ясували, що речовини, які містяться в звичайній капусті, захищають людину від появи у неї раку прямої і товстої кишки.

Про це йдеться у результатах дослідження Інституту Френсіса Кріка в Лондоні, які опублікував науковий журнал Immunity.

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За словами науковців, змінити генетичні фактори, у зв’язку з якими розвивається рак, люди не в силах. Однак раціон харчування, що містить певні продукти може впливати на роботу клітин травної системи, а також на видовий склад її мікрофлори, – і тим самим усунути процеси, що ведуть до онкологічного захворювання.

За словами одного з дослідників, Гіти Стокінгер, за останні роки наукою були відкриті різновиди мікробів, безпосередньо пов’язаних з розвитком раку в живому організмі. Автори даного проекту експериментували з мишами і виявили, що у тварин, хворих на рак прямої кишки, розвиток пухлин зупинялося під дією речовини I3C, яка присутня у високій концентрації в звичайній капусті, а також в двох інших її видах, броколі і кольрабі.

Виявилося, що ця сполука знижує рівень запалень і сприяє значному оздоровленню мікрофлори кишечника. Здорових гризунів вона ефективно захищало від появи пухлини в прямій кишці.



Капуста захистить від раку

Недостатність I3C, навпаки, провокував безконтрольну поділ стовбурових клітин, створюючи тим самим умови для розвитку раку. Гризуни, в організмі яких спостерігався дефіцит цієї речовини, швидко ставали жертвами раку.

Висновки вчених: капуста містить речовину ІЗС, яка зупиняє ріст

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