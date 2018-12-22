Науковці назвали мелодію, яка найбільше розслабляє і знімає стрес
Вчені з лабораторії Mindlab International в Великобританії провели експеримент і склали список найрозслаблюючих мелодій в світі.
Науковці з'ясували, що на першому місці – пісня Weightless гурту Marconi Union.
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Дослідники запропонували добровольцям вирішити головоломки в найбільш стислі терміни. Це підвищило рівень стресу учасників, а щоб розслабитися, їм дали послухати кілька треків. Під час прослуховування вчені вимірювали основні маркери стресу: тиск, ритм дихання і серцебиття.
"Трек Weightless викликав рекордний спад стресу в порівнянні з усіма іншими музичними композиціями – він заспокоює у 65% випадків", – розповів професор Девід Льюїс-Ходжсон.
Дослідники попереджають: за кермом цю пісню краще не слухати.
Найрозслабляюча пісня Weightless гурту Marconi Union
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