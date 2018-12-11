Науковці назвали неочікувану причину розвитку раку грудей

Народження дитини може збільшити небезпеку жінки захворіти на рак грудей до 50-річного віку на 80%.

Про це йдеться в результатах дослідження вчених з Університету Північної Кароліни.

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Раніше народження дітей, і особливо множинні, вважалися фактором, що оберігає жінок від раку грудей. Вчені дійшли висновку, що після пологів відбуваються зміни клітин молочних залоз, які і роблять їх менш уразливими перед злоякісними новоутвореннями. Однак зв'язок між віком, дітонародженням і раком грудей виявився дуже складним.



Народження дитини може збільшити ризик захворювання на рак молочної залози

Американські дослідники попереджають, що жінки, які народили дітей після 25 років входять до групи підвищеного ризику в зв'язку з небезпекою раннього раку грудей.

І протягом наступних 20 років на них не діятиме захисний ефект від народження дітей, який зможе вберегти від недуги. Відзначимо, що пухлини грудей за ступенем поширення серед жінок поступаються тільки пухлин шкіри. За статистикою, з раком грудей зіткнеться кожна 8 жінка.



Рак грудей: загальна інформація

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