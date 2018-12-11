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      Науковці назвали неочікувану причину розвитку раку грудей

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      Народження дитини впливає на рак грудей
      Народження дитини впливає на рак грудей / bookimed.com

      Народження дитини може збільшити небезпеку жінки захворіти на рак грудей до 50-річного віку на 80%.

      Про це йдеться в результатах дослідження вчених з Університету Північної Кароліни.

      Читайте також: Рак молочної залози: симптоми, причини та стадії раку грудей

      Раніше народження дітей, і особливо множинні, вважалися фактором, що оберігає жінок від раку грудей. Вчені дійшли висновку, що після пологів відбуваються зміни клітин молочних залоз, які і роблять їх менш уразливими перед злоякісними новоутвореннями. Однак зв'язок між віком, дітонародженням і раком грудей виявився дуже складним.

      рак грудей
      Народження дитини може збільшити ризик захворювання на рак молочної залози 

      Американські дослідники попереджають, що жінки, які народили дітей після 25 років входять до групи підвищеного ризику в зв'язку з небезпекою раннього раку грудей.

      І протягом наступних 20 років на них не діятиме захисний ефект від народження дітей, який зможе вберегти від недуги. Відзначимо, що пухлини грудей за ступенем поширення серед жінок поступаються тільки пухлин шкіри. За статистикою, з раком грудей зіткнеться кожна 8 жінка. 


      Рак грудей: загальна інформація

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      Теги: Здоров'я Медицина Онкозахворювання Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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