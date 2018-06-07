Науковці назвали основну причину зайвої ваги: несподіваний факт

Лише 17,9% процесів, що відбуваються у шлунково-кишковому тракті, відповідають за відкладання жиру, пов'язані з генетикою.

Таку заяву зробили британські вчені, передає Сosmo.

З їх слів, набір зайвої ваги більшою мірою залежить від дієти і способу життя. Ожиріння відбувається через неправильне харчування та небажання рухатися.

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Якщо це контролювати, то саме зміни в цих сферах допоможуть зменшити вагу і схильність до різних хвороб. Також покращиться зовнішній вигляд та зменшиться ризик розвитку діабету другого типу.

Зі слів науковців, результати останніх досліджень допоможуть знайти індивідуальні способи лікування ожиріння та захворювань, пов'язаних з ним.

Науковці закликають людей переходити на здорове харчування, займатись фізичною активністю та вести здоровий спосіб життя.

Оскільки зайві кілограми не через "широку кістку" чи генетичну схильність – повні люди мають чудовий шанс все виправити.

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