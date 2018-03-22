Науковці назвали причину хронічної втоми

Синдром хронічної втоми може розвиватися через нестачу йоду та проблеми з щитовидною залозою.

Такий висновок зробили фахівців університету Гронінгена, повідомляє Knife.

Під час дослідження науковці перевірили склад крові людей з синдромом хронічної втоми. Вони з’ясували, що результати проб у цих осіб був такий ж, як і в людей, які страждають від нестачі гормонів щитовидної залози.

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Зокрема, в обох випадках бува знижений рівень Т3 і Т4 – двох головних гормонів щитовидної залози.

Якщо наші висновки підтвердяться, то ми перевіримо, як йодні харчові добавки і гормон Т3 вплинуть на самопочуття пацієнтів,

– додали науковці.