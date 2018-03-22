Науковці назвали причину хронічної втоми
Синдром хронічної втоми може розвиватися через нестачу йоду та проблеми з щитовидною залозою.
Такий висновок зробили фахівців університету Гронінгена, повідомляє Knife.
Під час дослідження науковці перевірили склад крові людей з синдромом хронічної втоми. Вони з’ясували, що результати проб у цих осіб був такий ж, як і в людей, які страждають від нестачі гормонів щитовидної залози.
Читайте також: Як стати щасливими: Супрун поділилася секретом
Зокрема, в обох випадках бува знижений рівень Т3 і Т4 – двох головних гормонів щитовидної залози.
Якщо наші висновки підтвердяться, то ми перевіримо, як йодні харчові добавки і гормон Т3 вплинуть на самопочуття пацієнтів,
– додали науковці.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі