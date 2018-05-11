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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Науковці назвали продукт, який рятує від атеросклерозу

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Мед рятує від атеросклерозу
Мед рятує від атеросклерозу / unsplash.com

Природний цукор трегалоза, що міститься у меді, може запобігти серцевим нападам. Адже цей продукт чудово очищає судини зсередини і рятує від атеросклерозу.

Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на дослідження Університету Вашингтона.

При атеросклерозі імунні клітини – макрофаги не можуть самотужки очистити судини від жирових відкладень, оскільки вони зосереджують свою роботу на самому запаленні у судинах.

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Та природний цукор трегалоза, який є в меді, активує білок TFEB, що змушує імунні клітини (макрофаги) видаляти жирові відкладення з артерій. Це було доведено під час експериментів на мишах – трегалоза знижувала обсяги цих відкладень приблизно на 30%.

Тобто, споживання меду суттєво скорочує ризик атеросклерозу, через який артерії втрачають еластичність, підвищується тиск та розвиваються серйозні серцево-судинні захворювання.

Природний цукор трегалозу також можна знайти у грибах, лобстерах і креветках.

via GIPHY

Що таке атеросклероз? Це хронічне захворювання, що переважно вражає великі артеріальні судини. Атеросклероз характеризується ущільненням артеріальної стінки внаслідок розростання сполучної тканини через відкладення жовтої жирової речовини на внутрішній поверхні стінок артерій, утворенням "атеросклеротичних бляшок".

Потік крові зменшується і збільшується кров'яний тиск, що може привести до інфаркту, інсульту та деяких інших захворювань у середньому і літньому віці.

Теги: Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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