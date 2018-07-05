Науковці назвали смачний продукт для підвищення якості сперми

Іспанські вчені у ході досліджень встановили, що регулярне споживання горіхів здатне покращити якість сперми.

Загалом вони поділили 110 здорових чоловіків віком від 18 до 35 років на дві групи, пише журнал American Journal of Clinical Nutrition.

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Впродовж 14 тижнів одна група чоловіків вживала по 60 грамів горіхів щодня – мигдалю, фундуку та волоських горіхів. Інші ж дотримувалися дієти, до якої горіхи входили дуже рідко.

У чоловіків, які дотримувалися "горіхової" дієти, концентрація статевих клітин в спермі виявилася в середньому на 16% вище, ніж у контрольної групи. Показники життєздатності сперматозоїдів були на 4% вище, а рухливість клітин – на 6% вище.

У тих, хто регулярно вживав горіхи, вчені відзначили більш низькі показники фрагментації ДНК сперматозоїдів, що є поширеною причиною чоловічого безпліддя.

Таким чином, дієта, багата жирними кислотами омега-3, антиоксидантами і вітаміном B позитивно впливає на фертильність.