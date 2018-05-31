Науковці назвали смачну рослину, яка бореться з інвалідністю

Вчені з Данії провели дослідження і встановили, що вживання винограду може допомогти у боротьбі з остеопорозом – захворюванням, яке знищує кісткову тканину.

Вживання винограду значно зміцнює кістки і позитивно впливає на їхню щільність, пише The Siver Telegram.

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Специфічні речовини, які містяться у цій рослині, слугують будівельним матеріалом для кісток людини. Окрім цього, виноград допомагає зміцнити зуби.

Науковці переконані, що антиоксидант резвератрол, який міститься у винограді знищує небезпечні бактерії. Завдяки цьому відновлюється кислотний баланс шлунку. Для уникнення патології, людині необхідно з’їсти 500 міліграмів.

До того ж, виноград позитивно впливає на роботу серця.

До слова, вживання апельсинового та грейпфрутового соків перешкоджає виникненню захворювання кісток – остеопорозу.