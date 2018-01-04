Науковці назвали типи чоловіків, яким не сховатися від жінок

Жінки здатні розпізнати в співрозмовниках особистісні риси темної тріади – нарцисизму, макіавеллізму і психопатії – лише поглянувши у вічі.

При цьому зробити це жінки можуть навіть у нетверезому вигляді, пише Knife.

В експерименті, який провели британські вчені, 96 учасницям від 18 до 26 років показували фотографії чоловіків, чиї обличчя були навмисно спотворені. Їм спеціально додали риси психопатів, нарцисів і маніпуляторів. Вони викликали у жінок антипатію.

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Вчені пояснили, що така інтуїтивна здатність дає жінкам еволюційну перевагу.

Співавтор дослідження Гейл Брюер має намір провести ще одне дослідження і перевірити гіпотезу в експерименті з жінками, у яких були відносини з похмурими особистостями.

Додамо, нарцисизм характеризується самозакоханістю і відсутністю емпатії. Макіавеллізм включає в себе схильність до маніпулювання, цинізм і брехливість. Особливостями психопатії є асоціальна поведінка, егоїзм і жорстокість.