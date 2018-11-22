Науковці назвали цукор, який знищує ракові клітини

Цукор маноза, який застосовується як харчова добавка, здатний уповільнити ріст злоякісних пухлин та посилювати ефект хіміотерапії.

Про це йдеться у результатах дослідження опублікованих в науковому журналі EurekAlert.

Читайте також: 6 популярних продуктів, які можуть викликати рак

Це з'ясувалося в ході дослідження на мишах, які страждають від різних типів раку.



Вчені знайшли цукор, який допоможе боротися з раком

У ході дослідження манозу додавали у питну воду або давали перорально гризунам, що страждають від раку підшлункової залози, шкіри або легенів. Виявилося, що цукор гальмує ріст пухлини і не викликає побічних ефектів. Більше того, він навіть збільшує тривалість життя деяких мишей.

Відомо, що ракові утворення "підживлюються" глюкозою, поширення якої в організмі здатний блокувати цукор маноза. При цьому добавка ніяк не протидіє поглинанню глюкози здоровими тканинами організму.

Раніше 24 канал повідомляв, якщо з дитячих років вживати в їжу цукор маноза, це дозволить знизити ймовірність появи зайвої ваги й розвитку ожиріння.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.