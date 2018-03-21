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Науковці невдовзі можуть почати місію з дослідження поверхні та атмосфери Марса

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Науковці невдовзі можуть почати місію з дослідження атмосфери Марса
Науковці невдовзі можуть почати місію з дослідження атмосфери Марса / Фото з вільних джерел

Марсіанський зонд Trace Gas Orbiter – орбітальний апарат першого етапу європейсько-російської місії "ЕкзоМарс" – завершив аеродинамічне гальмування та перейшов на більш близьку відстань до планети. Після цього вчені увімкнули та протестували дослідницькі прилади на ньому. Отримані дані свідчать, що наукові інструменти працюють в штатному режимі. Тому наукова програма може початися вже в квітні.

Про це йдеться в прес-релізі на сайті Інституту космічних досліджень РАН.

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На борту Trace Gas Orbiter знаходяться наукові прилади, які аналізують склад марсіанської атмосфери та досліджують поверхню планети. Разом із ним на Марс відправили експериментальний спусковий модуль "Скіапареллі", який в 2017 році розбився під час спроби приземлися на поверхню планети. Варто зазначити, що TGO здатний працювати як ретранслятор сигналів від апаратів, які працюють на поверхні Марса – це знадобиться для марсохода на другому етапі місії. До слова, запуск марсохода планують на 2020 рік.


Прилади для дослідження поверхні Марса на борту Trace Gas Orbiter

Після прубуття до Марса в жовтні 2016 року та першої перевірки і калібровки наукових приладів апарат почав підготовку до одного із найважливіших етапів місії – поступового переходу на робочу кругову орбіту за допомогою методу гальмування атмосферою (яка ще називається аеробрейкінг). Цей перехід тривав рік. Цей етап охоплює зменшення періоду обертання і висоти апоцентра орбіти шляхом гасіння швидкості руху апарата, коли він злегка задіває атмосферу Марса на висоті близько 110 кілометрів.

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В час переходу зонда на орбіту всі наукові прилади були вимкнені. Остаточний момент гальмування був здійснений 20 лютого 2018 року і зараз апарат знаходиться на еліптичній орбіті з параметрами 1050 × 200 кілометрів і періодом обертання дві години.

Перший рік перебування зонду на орбіті – дивіться відео.

На початку березня почалися тестові включення і перевірки наукових інструментів на борту апарату, які показали їх штатну роботу і працездатність каналу зв'язку. Початок спостережної кампанії для спектрометричних комплексів ACS і NOMAD заплановано на середину квітня. Завданням приладів стане визначення вмісту в атмосфері різних газів, в тому числі метану та оксиду вуглецю, в режимі затемнень (коли Сонце заходить за диск планети та просвічує шар атмосфери).

Нейтронний детектор FREND буде займатися складанням карт розподілу водню і водяного льоду в поверхневому шарі ґрунту Марса, з високим просторовим дозволом. Крім того, планується провести тестування процедури передачі даних з Марса на Землю і з Землі на Марс для вирішення питання про придатність апарату як супутника-ретранслятора для другого етапу місії "ЕкзоМарс".

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Варто зазначити, що основна мета програми "ЕкзоМарс" полягає у пошуку можливих слідів життя на Марсі. Два з чотирьох наукових інструментів апарату розроблені в Інституті космічних досліджень РАН. Це комплекс спектрометрів для вивчення атмосфери ACS (Atmospheric Chemistry Suite) і нейтронний детектор FREND.

Теги: Новини Росії Техно Космос Марс Європа
Джерело: 24 Канал
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