Науковці планують запустити телескоп для дослідження планет за межами Сонячної системи

Європейське космічне агентство (ESA) планує створити перший в світі космічний телескоп ARIEL, який буде призначений виключно для вивчення атмосфер екзопланет. Проект схвалили 20 березня, а запуск апарату попередньо призначили на 2028 рік.

Про це повідомляє журнал Nature.

Зараз одразу декілька організацій працюють над інструментами, які призначені для дослідження планет поза межами Сонячної системи. До їх числа входять мисливець за екзопланетами TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), який належить NASA, а також апарат CHEOPS (Characterizing Exoplanet Satellite) від агентства ESA, який повинен зайнятися оцінкою розмірів та щільності планет. Окрім того, в 2014 році затведили проект Plato, головною ціллю якого буде визначення діаметра та мас планет, які схожі на Землю. Однак ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) стане першим телескопом, який проводитиме лише атмосферні дослідження.

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ARIEL повинен вивчити більше тисячі відомих планетних систем та віднайти зв'язок між атмосферами небесних тіл та об'єктами, що їх оточують. Наприклад, за допомогою телескопа вчені зможуть дізнатися чи залежить склад газової оболонки від типу материнської зірки. Дослідження планують проводити за допомогою спектографа, який реєструватиме спектр планети під час транзиту – проходження по диску світила. Також прилад спробує уточнити температуру планети, оцінюючи зміни потоку випромінення, яке виходить від зірки, коли небесне тіло рухається позаду.

В число головних цілей ARIEL увійдуть планети з температурою поверхні вище 350 градусів Цельсія, тобто апріорі непридатні для відомої нам форми життя. Крім того, це будуть масивні тіла, важчі за Землю в кілька разів.

Перевага вивчення теплих планет полягає в тому, що їх атмосфера зазвичай відображає загальний склад тіла, в той час як хімічні речовини на більш холодних планетах можуть конденсуватися в хмари або осідати на поверхні і залишатися прихованими,

– зазначила керівник комісії Джованна Тінетті.

Очікується, що на будівництво обсерваторії буде витрачено 450 мільйонів євро, а це на 100 мільйонів менше, ніж зазвичай для подібного роду місій. Апарат буде запущений в космос через 10 років.

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Варто зазначити, що незабаром аерокосмічне агентство NASA запустить в космос телескоп "Джеймс Уебб", який також буде займатися дослідженням атмосфер екзопланет, проте це лише одне з багатьох завдань апарату.