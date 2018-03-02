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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Науковці похизувались створенням нового робота зі штучним інтелектом

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Робот CIMON
Робот CIMON / Фото з вільних джерел

Науковці аерокосмічної компанії Airbus, німецького космічного агентства DLR та розробники штучного інтелекту IBM створили нового літаючого робота.

Про це повідомляє прес-служба компанії ІВМ.

Науковці розповіли, що робот створений за допомогою 3D-друку з металу і пластика. Його вага сягає 5 кілограмів, а ззовні він нагадує кулю з вбудованим екраном. Робот наділений штучним інтелектом з комп'ютера IBM Watson. Його вже використовували в медицині та юриспруденції.

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Вчені назвали робота CIMON, що означає "інтерактивний мобільний помічник для команди". За їх словами, розробка призначена для польоту в Космос та допомоги астронавтам. Наразі відомо, що перший CIMON здійснить свою подорож у червні 2018 року, коли космонавт з Німеччини Олександр Герст відправиться у 6-місячну експедицію.


Новий робот CIMON

CIMON уже дослідив план модуля Європейського космічного агентства "Коламбус", що допоможе йому легко орієнтуватись на космічному судні під час експедиції. Спершу робот буде виконувати роль "розумної" камери, а в майбутньому зможе аналізувати психологічні процеси, які виникають в космонавтів під час тривалих місій.

Теги: LifeStyle Космос наука
Джерело: 24 Канал
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