Науковці показали підводний світ Сицилії: дивовижні фото

Науковці, які вирушили у підводну експедицію, показали красу корал в підводних вулканах італійського острова Сицилія.

Відповідні фото з'явились у виданні The Guardian.

Головна ціль експедиції – домогтися визнати Еолійські острови заповідною зоною. Малодосліджувану підводну територію зголосились обстежити вчені з природоохоронної європейської організації Oceana. Науковці вже виявили різновиди корал, які досі не були зафіксовані в цьому регіоні.

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Вчені упродовж місяця брали зразки підводного ґрунту неподалік Сицилії та робили зйомку на глибині 981 метра. Загалом вони дослідили 7 підводних областей. За результатами своєї роботи, науковці встановили, що бамбуковий, деревоподібний та чорний корали перебувають на грані знищення. Водночас вчені виявили рідкісний різновид морської зірки та рибу сімейства бочкових. Досі вважалось, що ці водні тварини живуть тільки в північному Адріатичному морі. Також дослідники виявили червоні водорості, які служать притулком для риб, зокрема, ставрид.

Упродовж всієї експедиції науковці наштовхувались на порожні пляшки, пластик, батарейки та одноразовий посуд. Відтак, щоб привернути увагу людей до водного світу острова Сицилія, науковці поділились дивовижними знімками з престижним виданням. Варто зазначити, що фото підводної зйомки вражають.