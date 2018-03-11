Науковці пояснили, чому слони рідко хворіють на рак
Вчені виявили у слонів гени, які не піддаються раковим клітинам. Такі ж молекули ДНК є і в людини.
Про це повідомляє The Daily Mail.
Науковці побачили стійкість до раку в слонів після того, як тварина потрапила під гамма-радіацію. Відтак науковці з'ясували, що в організмі ссавців є три гени, відомі як FANCL, VRK2 та BCL11A, які діють як антираковий захист.
Читайте також: Вчені пояснили, які напої можуть викликати у людей рак
Оскільки всі хребетні еволюціонували від одного предка, люди мають такі ж гени, які чомусь не захищають від недуги в такій же мірі. Однак науковці вже почали проводити дослідження, яке повинно привести до посилення дії цих ДНК. В подальшому це зможе спонукати організм до боротьби з раковими клітинами на ранній стадії захворювання.
Метод дає нам нові можливості вивчення генів та потенційно відкриває підходи до виявлення, діагностики та лікування раку,
– розповів автор дослідження з Університету штату Юта Крістофер Грег.
За даними науковців, тільки в 1 із 20 слонів діагностували недугу. Водночас 1 із 2 людей, які брали участь у дослідженні, мали пухлини або були схильні до раку. Це вчені також пояснили тим, що у слонів є 40 генів p53, які не дають злоякісним утворенням рости, в той час, коли в людини є тільки один такий ген.
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00