Науковці пояснили, чому слони рідко хворіють на рак

Вчені виявили у слонів гени, які не піддаються раковим клітинам. Такі ж молекули ДНК є і в людини.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Науковці побачили стійкість до раку в слонів після того, як тварина потрапила під гамма-радіацію. Відтак науковці з'ясували, що в організмі ссавців є три гени, відомі як FANCL, VRK2 та BCL11A, які діють як антираковий захист.

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Оскільки всі хребетні еволюціонували від одного предка, люди мають такі ж гени, які чомусь не захищають від недуги в такій же мірі. Однак науковці вже почали проводити дослідження, яке повинно привести до посилення дії цих ДНК. В подальшому це зможе спонукати організм до боротьби з раковими клітинами на ранній стадії захворювання.

Метод дає нам нові можливості вивчення генів та потенційно відкриває підходи до виявлення, діагностики та лікування раку,

– розповів автор дослідження з Університету штату Юта Крістофер Грег.

За даними науковців, тільки в 1 із 20 слонів діагностували недугу. Водночас 1 із 2 людей, які брали участь у дослідженні, мали пухлини або були схильні до раку. Це вчені також пояснили тим, що у слонів є 40 генів p53, які не дають злоякісним утворенням рости, в той час, коли в людини є тільки один такий ген.