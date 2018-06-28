Науковці пояснили, як мігранти впливають на економіку

Наплив мігрантів для економіки є не тягарем, а стимулом для розвиток. Постійний притік людських ресурсів збільшує ВВП на душу населення і знижує рівень безробіття.

Такий висновок зробили науковці з Паризької школи економіки та університету Оверні, повідомляє Science Advances.

Вчені проаналізували досвід 14 європейських країн. Зокрема вони проаналізували період з 1985 по 2015 рік у Західній Європі.

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За словами дослідників, позитивний результат від напливу мігрантів можна побачити вже за 3 – 4 роки після чергового сплеску.

Також вони пояснили, що користь приносять і біженці, попри те, що у них спочатку вкладають кошти. Науковці роз’яснили, що вкладені гроші окупаються через 2 – 3 роки – у момент, коли біженці отримують статус постійних мігрантів.