Науковці представили додаток SleepScore: чим корисна новинка

Вчені з американської лабораторії SleepScore Labs представили однойменний додаток для iOS із функцією інтелектуального трекінгу сну користувачів. Під час його розробки науковці використовували свій досвід за 13 років в дослідженні проблем сну.

Про це повідомляє Appleinsider.

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За 13 років нам вдалося зібрати дані про більш ніж 4 мільйони сеансів сну. Це дозволило скласти докладні уявлення про сон більшості людей. Тепер ми зайняті вивченням пристроїв для трекінгу сну. Як з'ясувалося, далеко не всі з них працюють так, як треба,

– розповів експерт з сомнології в SleepScore Labs Рой Райманія.

SleepScore отримує інформацію про якість сну завдяки мікрофонам і динамікам iPhone. Додаток змушує смартфон посилати нерозрізнені для людського вуха звукові хвилі, які відбиваються від тіла користувача і, формують його силует, а також відомості про рухи, швидкість дихання і навіть серцевий ритм, які зчитуються мікрофоном. Згодом нейронні мережі інтерпретують отримані дані і формують детальну інформацію про якість сну користувача.



Американські вчені створили додаток для трекінгу сну

Оскільки SleepScore, на відміну від розробок конкурентів, не задіює інші датчики, крім мікрофона і динаміків, користувачеві не обов'язково розміщувати смартфон з додатком прямо під подушкою. Досить просто покласти його на тумбочку біля ліжка.

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Крім функції трекінгу сну, розробка SleepScore Labs має вбудований будильник, який розбудить вас в оптимальний для організму час, а також сформує індивідуалізовані рекомендації, які сприяють кращому висипанню. Поряд з логічними порадами на кшталт зміни графіка, додаток може порекомендувати замінити подушку або матрац на більш комфортні.

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