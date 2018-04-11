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Науковці представили електронний пластир для вимірювання рівня глюкози

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Науковці представили електронний пластир для вимірювання рівня глюкози
Науковці представили електронний пластир для вимірювання рівня глюкози / N+1

Дослідники з Великобританії створили пластир з датчиком, що дозволяє неінвазивно проводити постійні вимірювання концентрації глюкози в тканинній рідині людини. Працездатність сенсора була перевірена за допомогою тестів на людях.

Про це повідомляє журнал Nature Nanotechnology.

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Група дослідників під керівництвом Аделіни Іліє з Університету Бат розробила пластир з датчиком, який вимірює концентрацію глюкози в тканинній рідині людини, що знаходиться між клітинами волосяних фолікул, і тим самим не вимагає проколу шкіри для забору крові.

Схема датчика на шкірі
Схема датчика на шкірі

Робоча зона пластиру складається з чотирьох датчиків. Пластир прикріплюється на шкіру, і через високу щільність волосся хоча б один з його датчиків з великою ймовірністю виявляється над волосяним фолікулом. Датчик за допомогою електроосмосу захоплює тканинну рідину в невелику камеру з гідрогелем, що дозволяє проводити вимірювання глюкози в організмі без калібрування. Принцип виявлення глюкози заснований на тому, що в гідрогелі міститься глюкозооксидоза, яка реагує з глюкозою і утворює, в тому числі, пероксид водню, який і виявляється сенсором.


Переміщення тканинної рідини до датчиків

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Дослідники провели кілька тестів прототипів пластиру. Спочатку вони провели лабораторні випробування на свинячий шкірі, яка за деякими своїми характеристиками близька до людської і в даному випадку може виступати в якості оптимальної моделі, що пророкує аналогічні процеси. Переконавшись в працездатності пристрою, дослідники випробували його на людях і підтвердили його здатність безперервно визначати рівень цукру в крові протягом шести годин. Вони планують допрацьовувати технологію для більш тривалого відстеження, а також створити прототип з великою кількістю сенсорів.

Теги: Техно Здоров'я Ґаджети Великобританія
Джерело: 24 Канал
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