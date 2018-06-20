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Науковці розгадали загадку народження планет

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Науковці розгадали загадку народження планет
Науковці розгадали загадку народження планет / Фото з вільних джерел

Великі зародки планет можуть формуватися майже одразу після появи протопланетного диску. Це відкриття допоможе краще зрозуміти процеси, які відбуваються під час формування екзопланет, а також пояснити, як формуються суперземлі.

Про це повідомляє Astronomy&Astrophysics.

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Група астрономів під керівництвом Едуарда Воробйова, наукового співробітника Віденського технічного університету (Австрія) і Південного федерального університету (Росія), запропонувала нове пояснення механізму формування планет. Для цього дослідники проаналізували еволюцію молодих зірок.

Раніше вважалося, що зростання пилових частинок йде повільно і формування планет починається в дисках віком близько мільйона років. Однак дослідники показали, що ці процеси починаються набагато раніше, майже одночасно з утворенням диска і самої зірки.

Просторовий розподіл газу, пилу та валунів у протопланетному диску віком 150 тисяч років
Просторовий розподіл газу, пилу та валунів у протопланетному диску віком 150 тисяч років

Щоб простежити процес зростання частинок пилу і формування планети на ранніх стадіях розвитку, вчені використовували метод гідродинамічного моделювання. Він передбачає, що навколозоряний газ і пил можна розглядати як стисливу рідину і застосувати до її опису стандартні рівняння гідродинаміки. Симуляція починалася з гравітаційного колапсу молекулярного хмари і народження зоряного ядра з масою приблизно рівною сонячній. За цим стоїть утворення зірки і протопланетного диска, який складається з частинок двох типів – більше одного мікрометра і менш одного мікрометра.

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Моделювання показало, що протопланетний диск зростає вкрай швидко – маси частинок, які входять до нього, досягає десятків і навіть сотень земних мас ще до того, як зірка перейде на наступну стадію еволюції і перетвориться в змінну T Тельця (якщо відстань від світила більше однієї астрономічної одиниці).

Пил може в результаті злипання перетворитися в метровий валун вже через сто тисяч років після утворення зірки. Валуни, загальна маса яких перевищує земну в кілька сотень разів, дрейфують у напрямку до зірки, що полегшує процес утворення небесних тіл на невеликій відстані від світила. Саме в цих областях космічний телескоп «Кеплер» виявив численні планети, названі суперземлями через їх маси, які перевищують масу Землі в кілька разів.

Результати нашого дослідження дозволять переглянути сформований погляд на тимчасову шкалу формування планет у численних зірок, подібних до Сонця,
– прокоментував відкриття Воробйов.

Вивчення процесів, що відбуваються при формуванні екзопланет, також допоможе вченим краще зрозуміти структуру і будову космічних тіл, що знаходяться в тому числі і в Сонячній системі.

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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