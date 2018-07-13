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Науковці розкрили феномен запаморочення

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Науковці розкрили феномен запаморочення
Науковці розкрили феномен запаморочення / rougeframboise.com

Американські вчені розкрили механізм через що у людини можуть виникати феномен Тулліо – запаморочення.

Дослідження показує, що він пов'язаний з помилковими сигналами, які надходять від внутрішнього вуха в мозок, пише Science Daily.

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Таким чином, відбуваються неконтрольовані рухи очей.

Науковці провели комп'ютерне моделювання для симуляції переміщення ендолімфи в півколових каналах. Вони також вивчили рибу-жабу Opsanus tau, у якій вестибулярний апарат схожий з людським.

Вчені виявили, що процесу дегісценції сприяє виникненню бігучих механічних клітин у рідині при гучному звукові. Механічні хвилі дратують рецептори внутрішнього вуха, які в свою чергу посилають в мозок хибні сигнали про повертанні голови.

Науковці розкрили феномен запаморочення
Науковці розкрили феномен запаморочення

Швидкі ритмічні коливальні рухи очей виникає як рефлекс. Він призначений для візуальної стабілізації. Проте коли голова нерухома цей рефлекс сприяє запамороченню.

Що таке дегісценція? Це один з видів морфогенетичних переміщень клітин з утворенням порожнини.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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