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Телеканал новин 24 Новини Космос

Науковці розпочали тестування технології знищення космічного сміття

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Науковці розпочали експерименти зі знищення космічного сміття
Науковці розпочали експерименти зі знищення космічного сміття / Фото з вільних джерел

RemoveDEBRIS розпочав тестування технології знищення космічного сміття за допомогою обладнання, побудованого провідним світовим виробником супутників Surrey Satellite Technology Limited. Супутник має технології, розроблені компанією Airbus.

Про це повідомляє Front News International.

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Ця технологія є однією з перших в світі спроб вирішення проблем, пов'язаних з нарощуванням небезпеки космічного сміття, що обертається навколо Землі. Місія RemoveDEBRIS намагатиметься захопити імітацію космічного сміття, використовуючи мережу і гарпун, а також перевірятиме передові камери і системи радарів.

Після того, як ці експерименти будуть завершені, він розгорне вітрильник, щоб вивести з себе все зібране сміття на орбіту, де воно буде спалюватися.

Дуже цікаво через 5 років з початку розвитку технологій, протестувати ці найцікавіші системи в цій галузі. Якщо експеремент буде успішним, технології, які застосовують в RemoveDEBRIS, можуть бути включені і в інші місії в найближчому майбутньому,
– наголосив професор Гугліелмо Агліетті.

Варто зазначити, що RemoveDEBRIS був запущений з космічного апарату SpaceX Dragon в квітні, а весь проект фінансується Європейською Комісією.

Теги: Космос Техно
Джерело: 24 Канал
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